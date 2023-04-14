МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Возвращение Москве ее замороженных активов станет политическим самоубийством президента США Джозефа Байдена, считает экс-посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол. Еврокомиссия предписала вернуть россиянам заблокированные криптоактивы

"На самом деле, я думаю, что для президента Байдена было бы политическим самоубийством согласиться вернуть России эти миллиарды, при этом прося у американцев еще миллиарды, чтобы помочь в украинском вопросе. Это просто несправедливо. Поэтому вместо этого президент Байден и другие лидеры свободного мира должны поступить правильно и объявить о планах передать эти средства Украине. Они могут сделать это заявление завтра на встречах МВФ и Всемирного банка, которые проходят в Вашингтоне на этой неделе", — написал он на платформе Substack.

Ранее немецкая газета Welt со ссылкой на конфиденциальный документ написала, что Еврокомиссия (ЕК) признала, что замороженные активы Банка России придется вернуть после окончания конфликта на Украине. При этом другое немецкое издание, Süddeutsche Zeitung, сообщало со ссылкой на источники, что ЕК до сих пор не знает точного местоположения замороженных активов РФ на сумму 300 миллиардов евро.

После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года Запад усилил санкционное давление на Москву, в частности, заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов. Москва не раз называла происходящее воровством. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, ЕС с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные решения о заморозке собственности российских лиц, а "теперь нацелился и на государственные средства".