МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Нефтяной альянс Российской Федерации и Саудовской Аравии может помешать переизбранию Джо Байдена в 2024 году, пишет Bloomberg. ОПЕК+ увеличила отставание от своих квот по добыче нефти

Если в 2020 году США выступили в роли "миротворца" в ценовом конфликте между участниками ОПЕК, то сегодня, по мнению авторов статьи, соединенные Штаты стали "мишенью" для участников альянса.

Как утверждается в статье, "российско-саудовский нефтяной альянс способен принести всевозможные беды и неприятности американской экономике — и даже избирательной кампании президента Джо Байдена".

Авторы напоминают, что ранее ОПЕК+ решила сократить добычу нефти — уже во второй раз после прошлогоднего визита Байдена в Саудовскую Аравию, в ходе которого президент США пытался договориться как раз об увеличении нефтедобычи. И это, вероятно, "только начало", предполагает Bloomberg.

В статье отмечается, что, согласно прогнозам, в нынешнем и следующем годах нефть будет стоить в среднем 85-90. При этом, как показывает программа моделирования Bloomberg SHOK, сокращение предложения в 2024 году подтолкнет цены к отметке 120 долларов, что, в свою очередь, подтолкнет инфляцию в США к концу следующего года к четырем процентам.

"Здравый смысл подсказывает, что высокие цены на заправках навредят действующему президенту, когда люди пойдут голосовать", — указывается в материале.