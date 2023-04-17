МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Идея заставить россиян декларировать наличные сбережения выглядит утопичной и нереализуемой на практике: она не поможет борьбе с теневыми доходами, но нарушит право граждан хранить деньги в удобной для них форме, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Покупать доллары поздно: куда их теперь девать

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман предложил принять законопроект, обязывающий граждан отчитываться о накоплениях свыше одного миллиона рублей или эквивалента в других валютах. Это объясняется тем, что сейчас большинство расчетов можно проводить в безналичной форме. В случае нарушения предлагаемых норм предлагается конфисковать данную сумму, а также ввести штраф в размере двух этих сумм.

По словам Финогеновой, россияне имеют право формировать сбережения в той форме, которая им удобна, а введение в отношении источников этих накоплений каких-то дополнительных контрольных процедур может привести к ущемлению их прав и вызвать дополнительное напряжение в обществе. Вряд ли это реально реализовать — ведь если деньги хранятся дома у человека, для проверки их наличия необходимо разрешение суда. Без оснований его никто не даст, тем более, в таких масштабах, чтобы проверить все население страны.

"Кроме того, в налоговой декларации указано, с какой суммы доходов гражданин заплатил налоги, поэтому официальные доходы граждан легко сопоставить с размером сбережений, которые, например, хранятся, на банковском счете", — добавила она.

По мнению экономиста, вводить какие-то дополнительные ограничения в связи с этим смысла нет, как с точки зрения получения дополнительных источников инвестирования для экономики, так и в плане борьбы с теневыми доходами.