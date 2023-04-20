МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Проверка Роскачества выявила в кефире, закупленном в российских магазинах и в онлайн-супермаркетах, подмену молочного жира растительным, фальсификат и кишечную палочку, пишет издание "Известия". Почему бытовая техника дорожает, а на складах завал

Доля фальсифицированной продукции составила 3,85 процента.

Подмену молочного жира растительным выявили только в продукции одной из марок — в кефире "Княгинино", который был закуплен в "Ашане".

"На рынке пока остаются проблемы, связанные с наличием в кефире кишечной палочки и низким содержанием дрожжей и молочнокислых бактерий", — отметили в Роскачестве.

В кефире бренда "Асеньевская ферма" и "М-Свежесть" выявлены бактерии группы кишечной палочки, которые могли попасть в товар в результате нарушения санитарии на производстве, технологии производства или условий транспортировки, хранения и реализации продукта.

"В целом проверки 2023 года показали, что по сравнению с ранее проведенными исследованиями качество кисломолочного продукта по некоторым из показателей стало лучше", — резюмирует издание.