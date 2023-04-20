В кефире ряда производителей нашли кишечную палочку
Роскачество выявило кишечную палочку в кефире ряда производителей
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Проверка Роскачества выявила в кефире, закупленном в российских магазинах и в онлайн-супермаркетах, подмену молочного жира растительным, фальсификат и кишечную палочку, пишет издание "Известия".
Доля фальсифицированной продукции составила 3,85 процента.
Подмену молочного жира растительным выявили только в продукции одной из марок — в кефире "Княгинино", который был закуплен в "Ашане".
"На рынке пока остаются проблемы, связанные с наличием в кефире кишечной палочки и низким содержанием дрожжей и молочнокислых бактерий", — отметили в Роскачестве.
В кефире бренда "Асеньевская ферма" и "М-Свежесть" выявлены бактерии группы кишечной палочки, которые могли попасть в товар в результате нарушения санитарии на производстве, технологии производства или условий транспортировки, хранения и реализации продукта.
"В целом проверки 2023 года показали, что по сравнению с ранее проведенными исследованиями качество кисломолочного продукта по некоторым из показателей стало лучше", — резюмирует издание.
https://1prime.ru/News/20230420/840422625.html
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