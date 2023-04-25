В конце апреля 2023 года пройдет очередное заседание Центробанка РФ по ключевой ставке. Что такое ключевая ставка и чем она отличается от ставки рефинансирования, какое влияние оказывает ее повышение или понижение на экономическую ситуацию в стране, мнения экспертов, будет ли принято ЦБ решение о изменении ее размера, — в материале "Прайма". Пора уносить ноги: что будет с рублем летом

Ключевая ставка ЦБ

Ключевая ставка была введена Банком России 13 сентября 2013 года в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции с целью повышения прозрачности денежно-кредитной политики.

Суть и цель

"Возможность контролировать значение ключевой ставки позволяет гибко реагировать на события в экономической жизни страны и влиять с её помощью на инфляционные процессы. Так, например, резкое повышение ключевой ставки с 28 февраля 2022 года с 9,5 до 20% годовых в ответ на кардинальное изменение условий для российской экономики не только помогло защитить сбережения граждан от обесценивания, но и позволило избежать паники, изъятия средств с банковских вкладов, массовой скупки товаров и поддержать финансовую стабильность", — объясняет Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ. Центробанки разработают финальный этап борьбы с инфляцией

Одной из целей Центрального банка РФ является обеспечение ценовой стабильности. Решения, которые принимаются по ключевой ставке, направлены на то, чтобы максимально выполнить поставленные цели по инфляции.

"Это закономерно влияет на экономику страны. К примеру, если Банк России повышает ключевую ставку, соответственно повышается стоимость денег, которые получают коммерческие банки. В свою очередь они делают свои продукты дороже для клиентов — населения и компаний различных секторов экономики", — объясняет Евгения Кукуева, финансовый директор МФК "Лайм-Займ".

По словам эксперта, если говорить о финансировании бизнеса, то в случае выдачи кредитных линий компаниям коммерческие банки зачастую делают привязку к ключевой ставке, прописывая в условиях договора, что процентная ставка — это ключевая ставка плюс определенное число процентных пунктов.

По словам Николая Журавлева, генерального директора ООО "Эксперты бизнес-планирования", главными целями ключевой ставки являются:

контроль инфляции;

стимулирование или замедление экономической активности;

поддержание устойчивости национальной валюты;

обеспечение финансовой стабильности;

влияние на структуру доходов и расходов бюджета;

регулирование кредитного рынка.

Кто устанавливает

В нашей стране решение о ключевой ставке принимает совет директоров Банка России. Это коллегиальный орган, в который входят 15 экспертов: председатель банка и 14 специалистов, работающих в этом учреждении.

"Состав совета директоров утверждается на пятилетний срок Государственной Думой. Заседания совета директоров, посвящённые ключевой ставке, проходят дважды в квартал по заранее утвержденному графику. В чрезвычайных ситуациях Банк России может собрать внеочередное заседание совета директоров", — рассказывает Сергей Соловых, руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle. Покупать доллары поздно: куда их теперь девать

На что влияет

Изменение ключевой ставки влияет на многие финансовые процессы. С ее помощью ЦБ может контролировать темпы экономического роста, инфляцию, проводя со снижением ставки стимулирующую политику, а повышением — сдерживающую.

Инфляция

При снижении ключевой ставки деньги дешевеют, их количество в обороте растет, падает привлекательность депозитов, а кредиты становятся более выгодными. В совокупности это приводит к тому, что организации и обычные граждане меньше экономят и более активно тратят деньги. В результате растет спрос, а вместе с ним и инфляция. Увеличение ключевой ставки влечет противоположный эффект.

Проценты по кредитам и вкладам

Ключевая ставка — это стоимость денег для коммерческого банка, поэтому процент по кредитам и вкладам напрямую зависит от нее. Специалист по инвестициям раскрыл, как сохранить деньги на вкладе

"Когда ставка высокая, растет процент, под который банк готов выдать кредит и принять деньги на хранение. Как итог — вкладывать деньги в банк становится выгодно, а брать кредиты дорого. При снижении ключевой ставки наоборот — вклады приносят минимальный доход и не оправдывают себя, зато кредиты можно взять под низкий процент на выгодных условиях", — объясняет Константин Бахтин, руководитель арбитражной практики юридической компании "Гебель и партнеры".

По словам Юлии Поповой, кандидата экономических наук, финансового консультанта, банки получают доход за счет разницы ключевой ставки и их ставки по кредитам, давая кредиты под более высокий процент, а принимая вклады по более низким. Можно привести яркий пример 28 февраля 2022 года, когда геополитические события могли раскрутить инфляцию в стране, но Центральный Банк вовремя среагировал и поднял ставку до 20%, введя при этом и другие экономические ограничения, к примеру, на снятие и вывоз валюты, что обеспечило стабильность курса рубля и не дало инфляции вырасти. Как следствие большинство финансовых организаций подняли ставки по депозитам, чтобы повысить их привлекательность для физических лиц и предотвратить отток рублевых средств с депозитов и банковский кризис.

Налоги

От значения ключевой ставки зависит величина необлагаемого налогом дохода по вкладам.

Курс рубля

Курс рубля также связан с размером ключевой ставки.

"Повышение ставки замедляет экономическую активность населения, а также делает российскую валюту более привлекательной для зарубежных инвесторов. Рост спроса приводит к увеличению стоимости рубля по отношению к иностранной валюте. Так, в июне 2022 года доллар стоил 50,53 рубля, а курс евро снизился до 53,35 рубля. При этом слишком крепкий курс рубля создает риски для экономики, в том числе с точки зрения доходов бюджета", — говорит Юлия Попова. Поддержка населения, бизнеса и регионов назло санкциям: что ждет экономику

Облигации

Изменение ключевой ставки влияет на доходность облигаций — долговых бумаг, которые выпускает государство и предприятия для привлечения капитала.

"Доходность облигаций обычно на несколько процентных пунктов превышает ставку ЦБ. Соответственно, при жесткой кредитно-монетарной политике доходность облигаций растёт, при мягкой — падает", — уточняет Сергей Соловых.

Алексей Виноградов, первый заместитель председателя правления ПАО "РосДорБанк" объясняет, что в основном ЦБ дает деньги банкам под залог государственных облигаций. Для последних это может быть выгодно только тогда, когда доходность таких ценных бумаг превышает ключевую ставку на среднесрочном горизонте. Соответственно, от величины ключевой ставки зависит доходность государственных облигаций — главного индикатора безрисковой ставки процента. Почему безрисковой? Потому что государство всегда платит по своим долгам и этот процент всегда может быть получен. А вот заемщики банков, как юридические лица, так и частные, платят по кредитам не всегда. Поэтому ставки для них всегда выше. Соответственно, от величины ставки доходности государственных облигаций зависят ставки по кредитам от коммерческих банков.

Причины для изменения

Изменение ключевой ставки — основной инструмент, с помощью которого Центральный банк РФ регулирует проводимую денежно-кредитную (монетарную) политику. Сами по себе эти изменения не развивают и не замедляют экономику страны, но с их помощью создаются наиболее благоприятные для текущей обстановки условия.

"В зависимости от того, как обстоят дела в экономике и какие цели преследует государство, Банк России может удерживать, повышать или понижать ключевую ставку. Решение всегда принимается на основе анализа множества макроэкономических факторов и прогнозов. Так, учитываются изменения на мировых рынках, общая ситуация внутри страны, статистические данные", — говорит Константин Бахтин.

Николай Журавлев выделяет несколько основных причин, которые могут повлечь изменение ключевой ставки:

Инфляция: если инфляция превышает установленный ЦБ РФ целевой показатель, ключевая ставка может быть повышена для сдерживания инфляционных ожиданий и стабилизации роста цен. Если же инфляция ниже цели, ставка может быть снижена для стимулирования экономического роста.

Экономический рост: если экономика растет быстро и есть риск перегрева, ключевую ставку могут повысить. Если же экономический рост замедляется, ставка может быть снижена для стимулирования активности и поддержания занятости.

Финансовая стабильность: ключевая ставка может быть изменена для снижения рисков на финансовых рынках.

Внешние факторы: ключевая ставка может корректироваться в ответ на изменения на международных рынках, такие как колебания цен на сырье, мировые процентные ставки или глобальные экономические кризисы.

Монетарная политика других стран: изменение ключевой ставки может быть также связано с изменениями монетарной политики других стран, особенно крупных торговых партнеров, таких как США и страны Европейского союза.

Последствия

Динамика ставки зависит от экономической ситуации в текущий момент, от тех событий, которые происходят в стране, а также от целей, которые преследует экономика. Ключевая цель — обеспечение стабильности и поддержание инфляции на контролируемо низком уровне.

Повышения, снижения

Когда инфляция растет и выходит из под контроля, Банк России поднимает ключевую ставку.

По словам Алексея Виноградова, за повышением ставки следует повышение доходности облигаций, рост ставок по кредитам и привлекаемым банками депозитам. Курс рубля укрепляется. В такой ситуации частные лица начинают меньше тратить деньги и несут свои сбережения на депозиты. Соответственно, частные лица уменьшают спрос на свое потребление. Так как ставки выросли, бизнесу становится дорого брать кредиты. Новые инвестиции откладываются, приостанавливается наем сотрудников, сокращаются премии и т.д. То есть высокие ставки по кредитам подавляют деловую активность и спрос со стороны бизнеса. В этом вопросе, конечно, лучше не перебарщивать и не затягивать. Тем не менее курс рубля укрепляется, а это значит, что цены на импортные товары и услуги снижаются. Это и требуется для обуздания инфляции.

"Повышение ключевой ставки способно оказать положительное влияние на уровень инфляции, но несет в себе и негативные последствия. Подавление бизнес-активности, сокращение потребительского спроса, рост расходов государства по процентным выплатам, падение реальных налоговых поступлений — все это не способствует росту экономики, а, напротив, приводит к ее замедлению. Именно поэтому так важна стабильность уровня инфляции, на что и направлена политика ее таргетирования Банком России", — добавляет эксперт. Глава ВТБ предложил снизить ключевую ставку Банка России до 5,5 процента

Что такое ставка рефинансирования и чем отличается от ключевой

До появления ключевой ставки индикативные функции выполняла ставка рефинансирования — годовая процентная ставка, по которой Центральный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам. С 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки, определенному на соответствующую дату.

"Ставка рефинансирования исчисляется в процентах годовых, а ключевая ставка — это индикатор краткосрочных кредитных отношений. Пересмотр значения ключевой ставки происходит несколько раз в год. Например, за 2021 г. она была изменена 7 раз, за 2022 г. — 8 раз. Банк России ежегодно публикует календарь решений по ключевой ставке с указанием конкретных дат. Так, например, в 2023 г. запланировано 8 заседаний Совета директоров Банка России по ключевой ставке", — объясняет Екатерина Безсмертная. Аналитики улучшили ожидания по спаду ВВП и экспорту в России на 2023 год

Сергей Соловых уточняет, что под ставкой рефинансирования, или учетной ставкой, понимают процент в годовом исчислении, который берут центральные банки за кредиты, предоставляемые ими коммерческим банкам. От ключевой ставки ставка рефинансирования отличается сроком действия: она устанавливается на год, тогда как ключевая ставка может меняться гораздо чаще. Ставка рефинансирования появилась в нашей стране в 1992 году, а ключевая ставка — в 2013-м. Фактически ключевая ставка взяла на себя функции, свойственные до этого ставке рефинансирования. Коммерческие банки под ставкой рефинансирования понимают ставку, под которой можно "перекредитоваться", то есть изменить условия погашения займа.

Заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке 2023

28 апреля пройдет очередное заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором будет пересматриваться размер ключевой ставки.

"По нашему мнению, совет директоров ЦБ РФ с высокой вероятностью в очередной раз оставит ключевую ставку на текущем уровне в 7,5%. В марте текущего года годовая инфляция потребительских цен в России замедлилась с февраля в разы — с 10,99% в феврале до 3,5% в марте, замедлилась также и помесячная инфляция с февральских 0,46% до 0,37% в марте, и, что особо важно, в марте снизились, по данным опроса агентства "инФОМ" и ЦБ РФ, инфляционные ожидания населения на год вперёд до 10,7%. Налоговые доходы госбюджета от нефтегазовой отрасли в марте выросли по сравнению с февралем на 32% до 688 млрд руб., причем свыше 220 млрд бюджету обеспечило временное повышение НДД на нефтегазовую отрасль. Так что для повышения ключевой ставки у Банка России в апреле, скорее всего, не будет повода. В то же время для возвращения к снижению ключевой ставки пока, на наш взгляд, не наступило время. В ЦБ РФ ожидают, что в мае и июне инфляция может на некоторое время снова пойти вверх, поэтому, если регулятор и вернётся в этом году к снижению ключевой ставки, это не произойдет ранее второго полугодия текущего года. Да и курс рубля выглядит нестабильным, и некоторая стабилизация рубля может быть возможной в середине года, когда ФРС США возьмёт паузу в повышении процентных ставок, что может повлиять на ослабление доллара и, соответственно, на рост курса рубля. Мы ожидаем, что к концу 2023 года инфляция может быть немного выше официального прогноза ЦБ РФ — в рамках 6-8%. Реакция курса рубля на решение Банка России трудно предсказуема, скорее всего, она будет зависеть от характера сопроводительных комментариев регулятора", — говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Станислав Дужинский, аналитик Банка Хоум Кредит, тоже считает, что нынешняя инфляционная ситуация характеризуется двумя разнонаправленными факторами. С одной стороны, сейчас мы наблюдаем резкое замедление инфляции. Она опустилась ниже 3% отметки в годовом выражении при целевом значении равном 4%. Но нужно понимать, что это кратковременное изменение, связанное с влиянием эффекта высокой базы прошлого года. А с другой стороны, на фоне значительного уровня потребительской активности и ослабления курса рубля при изменении фундаментального соотношения импорта и экспорта в платежном балансе, можно сказать, что действие проинфляционных факторов довольно ощутимо. И по мере исчерпания эффекта высокой базы, динамика роста цен на потребительском рынке начнет усиливаться.

"На мой взгляд, регулятор займет выжидательную позицию и на ближайшем заседании оставит ключевую ставку без изменений. Это позволит сохранить доступность кредитных ресурсов для экономических агентов, но при этом не будет способствовать монетарному разгону инфляции", — говорит эксперт. В Банке Японии назвали условие для изменения политики

Почему у разных стран разные ключевые ставки

В некоторых странах ключевые ставки близки к нулю или являются отрицательными, к примеру, в Японии, США, Южной Корее, некоторых европейских государствах.

"Отрицательные ставки стимулируют экономический рост, так как хранить деньги на депозите становится невыгодно, а вкладчик вынужден уплачивать банку комиссию за сохранность средств. При этом условия по кредитам становятся крайне привлекательными, растет спрос на ликвидные товары, а также увеличивается приток капитала на фондовый рынок и рынок недвижимости", — говорит Юлия Попова.