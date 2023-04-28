НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр — ПРАЙМ. Пакистан разместил первый заказ в России на партию из 100 тысяч тонн сырой нефти, которая будет поставляться со скидкой, сообщает издание Express Tribune со ссылкой на источники. Поставки нефти из России в Индию в феврале достигли исторического максимума

"Ожидается, что первая партия, состоящая из 100 000 тонн сырой нефти, прибудет в последнюю неделю мая или первую неделю июня. Пакистан следит за ценами на сырую нефть, указанными (американским ценовым агентством — ред.) Platts, и заплатит России цену, которая будет ниже на 16-18 долларов за баррель", — сообщает издание.

По данным источников Tribune, Пакистан будет платить России за нефть в китайских юанях, а аккредитивы на импорт нефти будут открыты Банком Китая.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.