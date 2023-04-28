СМИ: первая партия российской нефти для Пакистана составит 100 тысяч тонн
Express Tribune: первая партия российской нефти для Пакистана составит 100 тысяч тонн
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр — ПРАЙМ. Пакистан разместил первый заказ в России на партию из 100 тысяч тонн сырой нефти, которая будет поставляться со скидкой, сообщает издание Express Tribune со ссылкой на источники.
"Ожидается, что первая партия, состоящая из 100 000 тонн сырой нефти, прибудет в последнюю неделю мая или первую неделю июня. Пакистан следит за ценами на сырую нефть, указанными (американским ценовым агентством — ред.) Platts, и заплатит России цену, которая будет ниже на 16-18 долларов за баррель", — сообщает издание.
По данным источников Tribune, Пакистан будет платить России за нефть в китайских юанях, а аккредитивы на импорт нефти будут открыты Банком Китая.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
https://1prime.ru/News/20230428/840493761.html
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