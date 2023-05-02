МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден совершил за последние годы множество ошибок, которые грозят Америке "потерянным десятилетием", пишет обозреватель 19fortyfive Брэндон Вейхерт. The Hill: Байден не смог догадаться о хитром плане Путина и Си Цзиньпина

По его словам, обычно лидеры страны принимают кризисы и пытаются их решить, но в случае с Байденом это совсем не так: он оказался не способен сделать хоть что-нибудь.

Одна из первых ошибок главы Белого дома — кризис нелегальной миграции. Президент только его усугубил, пытаясь изменить демографическое состояние Америки для усиления позиций демократов.

Кроме того, США только усилили зависимость от иностранных источников энергии, запретив строить новые трубопроводы в стране.

На третьем месте Вейхерт поставил инфляцию: траты Байдена лишь подстегнули ее рост.

"Любого другого президента вышвырнули бы на обочину без всяких вопросов. Джо Байдена, с другой стороны, необъяснимым образом игнорируют. Именно его политика расходов в значительной степени способствует расходам, которые, в свою очередь, вызывают инфляцию", — говорится в статье.

Еще один важный пункт — рост преступности в стране, особенно в тех городах, которые находятся под контролем демократов. СМИ сообщили о "переполохе" из-за нежелания Байдена обсуждать госдолг

Однако самая большая ошибка Байдена — внешнеполитическая программа. Он, как считает публицист, лишь увеличивает риски ядерной мировой войны, растрачивая дипломатический, военный и политический капиталы. При этом, как полагает Вейхерт, глава Белого дома мог бы использовать их для усиления американских интересов в Индо-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.

"Время не на стороне Америки. Неспособность радикально изменить курс с точки зрения лидерства приведет к тому, что 2020-е годы станут для Америки потерянным десятилетием. И худшие модели и наклонности времен Байдена станут постоянными чертами приходящей в упадок Америки", — заключается в статье.

На прошлой неделе Байден заявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента в 2024 году.