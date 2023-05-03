МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Негативная статистика о серьезном замедлении роста ВВП США и снижении деловой активности в промышленном секторе Китая могли спровоцировать падение мировых цен на нефть, поделился мнением с РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. В России зафиксировали нарушение корреляции цен на нефть и котировок рубля

"Данные о серьезном замедлении роста ВВП США до 1% против ожидания 2,2%, эскалация банковского кризиса в США, негативные данные по промышленному сектору Китая — это новая информация для рынка", — ответил эксперт на вопрос, почему цены на нефть снижаются на одном и том же факторе, ожидании глобальной рецессии, притом что ряд стран ОПЕК+ уже начал добровольные сокращения добычи с 1 мая.

В минувшие выходные Китай опубликовал данные о том, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны в апреле опустился ниже нейтральной отметки — до 49,2 пункта с 51,9 пункта в марте. А в середине прошлой недели бюро экономанализа минторга США сообщило, что ВВП США в первом квартале, согласно первой оценке, вырос на 1,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

В ходе среды стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель впервые с 24 марта. По состоянию на 17.35 мск цена за баррель составляла 72,5 доллара (-3,8%). Эксперты предсказали снижение роли нефти Urals в российском экспорте

Ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, 2 апреля заявили, что дополнительно сократят добычу с мая по конец 2023 года — суммарно на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх текущих квот). Шаг был назван превентивным, чтобы "поддержать стабильность рынка". Россия при этом продлила свое добровольное сокращение добычи на 0,5 миллиона баррелей в сутки также до конца года. Цены на нефть реагировали на эти новости ростом — почти с 80 долларов за баррель марки Brent примерно до 85 долларов.

Стоимость нефти устойчиво росла до середины апреля, однако затем начала снижаться. Если 12 апреля баррель Brent стоил в среднем 87,3 доллара, то к началу мая подешевел до 73 долларов.