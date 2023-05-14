ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая — ПРАЙМ. Бишкек не видит проблем для сотрудничества с Москвой, несмотря на угрозу вторичных санкций, заявил министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев. Президент Киргизии оценил потенциал взаимной торговли с Россией

"Мы стратегические партнеры, у нас нет никаких препятствий для сотрудничества. Ну говорят наши западные партнеры о возможных санкциях, но мы же тоже следуем своим правилам, и никаких проблем я не вижу", — сказал он интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, может ли угроза вторичных санкций влиять на отношения России и Киргизии.