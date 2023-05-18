МОСКВА, 18 мая —ПРАЙМ. Служба финансового уполномоченного предлагает провести пилот по урегулированию проблемных кредитов граждан, когда к омбудсмену обращается финорганизация с жалобой на то, что клиент не гасит кредит, рассказал в интервью РИА Новости главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин. МКБ посоветовал россиянам проверять кредитную историю

"Медиация – это важная тема. Например, если клиент банка по какой-то причине не может в текущий момент погасить кредит, а на кредитные каникулы он не имеет права. Это взаимоотношения между потребителем и банком, но спор инициирован с другой стороны: это не жалоба потребителя, а жалоба банка на то, что клиент не гасит кредит", — сказал он в рамках прошедшего XI Петербургского международного юридического форума.

"Сегодня эти услуги оказывают частные медиаторы, или частные примирители, но простой человек не может к ним обратиться – их услуги дороги для оказавшегося в непростой финансовой ситуации потребителя, а результат не гарантирован. Это очень востребовано у граждан, а у нас нет полномочий. Мы предлагаем провести эксперимент, пилотный проект с участием финансового омбудсмена или вообще внести поправки в закон", — отметил он.

При этом он отметил, что у службы сейчас нет права на медиацию таких споров, но она договорилась с некоторыми банками, чтобы на реальных примерах проработать данный механизм, как в деловой игре.

"…просчитали, как эта процедура может идти: какие затраты, время, когда можно заочно урегулировать спор, когда нужно это сделать не заочно. Мы готовы до конца текущего года это сделать, тогда можно будет в следующем году уже принять закон о наделении службы финансового уполномоченного этими функциями, а в 2024-2025 годах вполне реально их осуществить", — сообщил Воронин.

"Хорошо бы, чтобы была обязательная досудебная процедура рассмотрения претензий банка к физлицу через службу финансового уполномоченного. Важно убедить банк принять в расчет тяжелое положение человека, реструктурировать задолженность, сделать ее более реалистичной", — резюмировал он.