БРЮССЕЛЬ, 22 мая — ПРАЙМ. Новый пакет антироссийских санкций должен быть согласован к саммиту Евросоюза в июне, заявил глава МИД Франции Катрин Колонна. Удушить санкциями Белоруссию и Россию не получилось, заявил Лукашенко

"Мы все еще его обсуждаем, в особенности, в том, что касается технических и юридических моментов. Он вновь будет рассмотрен постоянными представителями в среду на этой неделе. Мы рассчитываем финализировать его как можно скорее, до конца июня — до саммита ЕС", — объяснила дипломат.

Как ранее сообщил источник, обсуждение 11-ого пакета рестрикций пока продолжается на уровне постпредов стран ЕС, поэтому его вряд ли примут на министерской встрече. Окончательного решения по ограничениям нет, но "внутри ЕС нет серьезных разногласий по 11-му пакету санкций против России и по военной помощи Украине". В список включили новые ограничения на экспорт в Россию и на транзит товаров из ЕВ в третьи страны через российскую территорию. Кроме того, под меры могут попасть включать в санкции компании из третьих стран, заподозренные в обходе европейских ограничений. Кроме того, будут введены и новые персональные санкции. Атомный сектор и ограничения на российские алмазы в список не войдут.