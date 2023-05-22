МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Стоимость доллара к остальным мировым валютам опускается в понедельник днем в преддверии выхода протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Рябков назвал ситуацию с противоречиями по поводу госдолга США цирком

По состоянию на 13.31 мск курс евро к доллару растет до 1,0829 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0808 доллара, курс доллара к иене снижается до 137,89 иены со 137,99 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,13%, до 103,06 пункта.

Валютные инвесторы ожидают публикации протокола майского заседания ФРС США, по итогам которого регулятор повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 5-5,25% годовых.

Кроме того, трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг потолка госдолга США. Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" — приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.