МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе реализации российской части "зерновой сделки" генсек ООН сталкивается с неконструктивной позицией западных стран, осложняющей процесс ее выполнения. Источник оценил возможность обсуждения идей Киева по "зерновой сделке"

Песков также сообщил, что контакты по "зерновой сделке" продолжаются, и отметил, что два месяца, на которые она продлена, завершатся достаточно быстро.

Во время общения представителя Кремля с журналистами ему был задан вопрос о позиции Евросоюза, который, по данным СМИ, пока не планирует переподключать российские банки, в том числе Россельхозбанк, к системе SWIFT, хотя это является одним из условий продолжения "зерновой сделки".

"Это является одним из показателей того, что, несмотря на все усилия ООН, господина Гутерреша, он сталкивается, скажем так, с неконструктивной позицией некоторых западников. Это действительно осложняет этот процесс. Осложняет, наверное, выполнение российской части черноморской инициативы, черноморской сделки. Но, тем не менее, контакты, как мы говорили, продолжаются, будут продолжены, потому что, да, сделка продлена на 2 месяца, но 2 месяца — это достаточно непродолжительный срок, он достаточно быстро завершится", — сказал Песков.

Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.