ВАРШАВА, 22 мая — ПРАЙМ. Варшава начала подсчитывать ущерб, понесенный в результате действий СССР во время и после Второй мировой войны, заявил в эфире Польского телевидения замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик.

Таможенно-пропускной пункт

Грузовикам из Польши хотят запретить проезд по территории России

"Институт военных дел работает над таким докладом. Это должна быть солидная работа, показывающая как весь аспект оккупации, так и демонтаж заводов на западных землях, позже эксплуатацию польского государства, неблагоприятные угольные контракты. Мы над этим работаем, и такой доклад будет создан", — сказал он.

По словам Мулярчика, в готовящемся докладе все должно быть задокументировано, "чтобы никто не мог его опровергнуть".

Ранее власти Польши неоднократно заявляли о желании добиться репараций от Германии, которой уже выставлен счет в 1,3 триллиона долларов, а потом перейти с подобными претензиями к России.

Ранее МИД РФ констатировал "двуличие политики Варшавы в оценке событий Второй мировой войны и попытках забвения роли нашего народа в спасении порабощенных нацистской Германией стран Европы". Так, директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин заявил, что претензии Польши к России о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны лежат "в области политических фантазий".