МИД Польши: Варшава начала подсчитывать ущерб от действий СССР во время и после Второй мировой войны
ВАРШАВА, 22 мая — ПРАЙМ. Варшава начала подсчитывать ущерб, понесенный в результате действий СССР во время и после Второй мировой войны, заявил в эфире Польского телевидения замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик.
"Институт военных дел работает над таким докладом. Это должна быть солидная работа, показывающая как весь аспект оккупации, так и демонтаж заводов на западных землях, позже эксплуатацию польского государства, неблагоприятные угольные контракты. Мы над этим работаем, и такой доклад будет создан", — сказал он.
По словам Мулярчика, в готовящемся докладе все должно быть задокументировано, "чтобы никто не мог его опровергнуть".
Ранее власти Польши неоднократно заявляли о желании добиться репараций от Германии, которой уже выставлен счет в 1,3 триллиона долларов, а потом перейти с подобными претензиями к России.
Ранее МИД РФ констатировал "двуличие политики Варшавы в оценке событий Второй мировой войны и попытках забвения роли нашего народа в спасении порабощенных нацистской Германией стран Европы". Так, директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин заявил, что претензии Польши к России о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны лежат "в области политических фантазий".
https://1prime.ru/News/20230522/840652737.html