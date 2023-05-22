ВАРШАВА, 22 мая — ПРАЙМ. Варшава начала подсчитывать ущерб, понесенный в результате действий СССР во время и после Второй мировой войны, заявил в эфире Польского телевидения замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик. Грузовикам из Польши хотят запретить проезд по территории России

"Институт военных дел работает над таким докладом. Это должна быть солидная работа, показывающая как весь аспект оккупации, так и демонтаж заводов на западных землях, позже эксплуатацию польского государства, неблагоприятные угольные контракты. Мы над этим работаем, и такой доклад будет создан", — сказал он.

По словам Мулярчика, в готовящемся докладе все должно быть задокументировано, "чтобы никто не мог его опровергнуть".

Ранее власти Польши неоднократно заявляли о желании добиться репараций от Германии, которой уже выставлен счет в 1,3 триллиона долларов, а потом перейти с подобными претензиями к России.

Ранее МИД РФ констатировал "двуличие политики Варшавы в оценке событий Второй мировой войны и попытках забвения роли нашего народа в спасении порабощенных нацистской Германией стран Европы". Так, директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин заявил, что претензии Польши к России о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны лежат "в области политических фантазий".