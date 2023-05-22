БЕРЛИН, 22 мая — ПРАЙМ. Властям Германии известно о существовании версии об украинском следе в атаке на "Северных потоках", но спекулировать на эту тему Берлин не собирается, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Медведев рассказал об ответе России на подрыв "Северных потоков"

"У меня нет собственных данных. Я ознакомился с сообщениями СМИ, в которых говорится, что в этом была такая-то группа замешана. Мне известно и о сообщениях СМИ, которые утверждают, что в этом замешаны американцы, известно и о сообщениях, в которых говорится, что это были русские", — сказал он на брифинге в понедельник.

По словам Хебештрайта, правительство ФРГ уже заявляло ранее, что выскажется по этой теме лишь тогда, когда будут "неопровержимые доказательства" вины тех, кто это совершил.

"А до тех пор мы не будем спекулировать об этом, а вместо этого позволим следственным органам провести расследование", — добавил он.

Ранее немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". Портом приписки яхты является Бреге на острове Рюген. Spiegel сообщал, что 15-метровая яхта модели Bavaria Cruiser 50 была арендована неизвестными через чартерную фирму острова Рюген. Издание также публиковало фото яхты. Свой путь, как писало издание, судно начало из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалось ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик.

В свою очередь немецкая газета Süddeutsche Zeitung ранее опубликовала собственное расследование, выполненное совместно с другими СМИ Германии и Европы, в котором высказывается версия о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев.

По данным СМИ, "Андромеду" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. При этом внезапно в 2020 году на счету этой фирмы внезапно оказались 2,8 миллиона евро. Отмечается, что некоторые члены группы, которые могут быть причастны к диверсии, предъявили хозяину "Андромеды" поддельные болгарские и румынские паспорта. Один из них, как утверждается, был румынским, выданным на имя Стефана Марку.

Согласно расследованию европейских СМИ, человек, представившийся хозяевам "Андромеды" как Стефан Марку, может быть 26-летним украинцем, и о нем известно немецким органам безопасности. Утверждается, что его настоящее имя известно команде журналистов, но по соображениям безопасности остается неназванным. Он родом из города к юго-востоку от Киева, на старых фотографиях в соцсетях он запечатлен в форме вместе с товарищами и с автоматом Калашникова в руках. Предполагается, что он сейчас служит в рядах ВС Украины.

При этом утверждается, что СМИ удалось установить личность еще одного украинца, который может быть причастен к диверсии — он родом из окрестностей Одессы и также известен следствию. Однако, по данным СМИ, он не принимал активного участия в диверсии, а скорее выполнял вспомогательную роль.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.