МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Более половины британцев считают, что решение Великобритании покинуть ЕС было ошибкой, показал опрос исследовательской компании YouGov. СМИ: британский премьер назвал дешевое пиво заслугой Brexit

По результатам исследования, 56% граждан заявили, что для Великобритании было ошибкой покидать ЕС, в то время как 31% респондентов высказались за Brexit.

При этом, 62% опрошенных считают, что пока для Великобритании Brexit скорее провален, нежели успешен, 72% населения уверены, что правительство страны плохо справляется с выходом Великобритании из ЕС.

Опрос проводился 17-18 мая. В нем приняли участие 2009 человек.

Великобритания покинула Евросоюз 31 января 2020 года, 1 января 2021 года завершился переходный период, между сторонами начал действовать договор о торговле и сотрудничестве, но только в предварительном формате.

На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, в 23.00 местного времени 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.