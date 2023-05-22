МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Имущество Gazprom Austria GmbH, дочернего предприятия Газпрома в Австрии, будет продано аукционным домом Aurena, сообщили в понедельник местные СМИ. "Молдовагаз" полностью покрыла займ на оплату поставок "Газпрома"

Всего на аукцион выставлено 240 объектов, включая карту трубопроводов Европы, аэрофотоснимок газовой станции Баумгартен, картины, винный шкаф и растения, сообщает издание Oe24.

Желающие могут подать онлайн-заявки на лоты до 24 мая.

В середине апреля Gazprom Austria GmbH подала заявление о реструктуризации в связи с угрозой банкротства. Сумма обязательств компании превышала 30 миллионов евро.