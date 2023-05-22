2023-05-22T16:47:00+03:00
2023-05-22T16:55:23+03:00
2023-05-22T16:47:00+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20230522/840653951.html
СМИ: имущество австрийской "дочки" "Газпрома" продадут на аукционе
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Имущество Gazprom Austria GmbH, дочернего предприятия Газпрома в Австрии, будет продано аукционным домом Aurena, сообщили в понедельник местные СМИ. Всего... ПРАЙМ, 22.05.2023
новости, газпром, австрия, продажа
https://cdnn.1prime.ru/images/83722/65/837226530.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83722/65/837226530.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83722/65/837226529.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83722/65/837226529.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83722/65/837226517.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83722/65/837226517.jpg
https://1prime.ru/gas/20230427/840487428.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Имущество Gazprom Austria GmbH, дочернего предприятия Газпрома в Австрии, будет продано аукционным домом Aurena, сообщили в понедельник местные СМИ.
Всего на аукцион выставлено 240 объектов, включая карту трубопроводов Европы, аэрофотоснимок газовой станции Баумгартен, картины, винный шкаф и растения, сообщает издание Oe24.
Желающие могут подать онлайн-заявки на лоты до 24 мая.
В середине апреля Gazprom Austria GmbH подала заявление о реструктуризации в связи с угрозой банкротства. Сумма обязательств компании превышала 30 миллионов евро.