ВАШИНГТОН, 22 мая — ПРАЙМ. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти призвал положить конец зависимости демократов от расходов перед встречей с американским президентом Джо Байденом по проблеме госдолга и сокращения бюджетных расходов позднее в понедельник. В США выяснили, сколько американцев одобряют действия Байдена в экономике

"Демократы в Вашингтоне зависимы от расходов на протяжении последних двух лет. Пришло время положить конец их зависимости", — написал он в Twitter.

Маккарти встречается с Байденом по вопросу госдолга в 17:30 по восточному времени в понедельник (00:30 мск во вторник), согласно расписанию главы Белого дома. Встреча, как ожидается, будет посвящена переговорам о повышении потолка государственного долга.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что команда спикера палаты представителей выдвинула ряд предложений, "отбросивших назад" переговоры с администрацией по проблеме госдолга страны.

Сам Байден заявил, что ряд выдвинутых республиканцами предложений являются "попросту неприемлемыми", и добавил, что не может гарантировать, что дефолта не случится.

Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.

Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" — приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.

Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.