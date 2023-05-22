ВАШИНГТОН, 22 мая — ПРАЙМ. Около 30 тонн селитры "исчезли" из грузового состава во время перегона из штата Вайоминг в Калифорнию, компания-перевозчик подозревает утечку и заверяет, что опасности для местного населения нет, сообщает NBC. Европа не у дел, США бессильны: Суэцкому каналу готовят замену

Об "исчезновении" химиката, который может использоваться как в качестве удобрения, так и для производства взрывчатых веществ, властям стало известно более десяти дней назад.

Как сообщает издание со ссылкой на заявление компании Dyno Nobel, отгрузившей селитру 12 апреля, химикат "по неизвестным причинам" исчез. Его пропажу обнаружили по прибытии цистерны в Солтдейл в Калифорнии в 1600 километрах от места загрузки. Об инциденте компания сообщила в Национальный центр реагирования 10 мая.

Как заявил в связи с инцидентом представителей компании перевозчика, Union Pacific Кристен Саус, угрозы общественной безопасности нет. "Удобрения предназначены для применения на земле и их быстрого впитывания. Если потеря была вызвана протеканием грузовой цистерны по мере следования состава из точки отправления в пункт назначения, это не должно представлять угрозы здоровью жителей или окружающей среде", — цитирует заявление Саус издание. По его словам, компания ведет расследование, однако пока оно находится на начальной стадии.

"Сейчас у нас нет оснований полагать, что имела место криминальна или иная злонамеренная деятельность", — заявил представитель компании. В компании, загрузившей вещество в цистерну, также разделяют версию о непреднамеренной утечке, отметив, что цистерна пришла в пункт назначения запечатанной. "Предварительная оценка показывает, что утечка могла произойти во время следования (состава — ред.) через заслонку в днище вагона", — заявили в компании.

Местные СМИ со ссылкой на Федеральное управление железных дорог сообщают, что по предварительным данным, одна из заслонок цистерны могла не быть закрыта надлежащим образом.