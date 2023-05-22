БРЮССЕЛЬ, 22 мая — ПРАЙМ. Принятие нового 11-го пакета антироссийских санкций затягивается из-за нехватки лидерства в Европейском союзе, заявил журналистам по итогам встречи министров иностранных дел сообщества глава МИД Польши Збигнев Рау. В Британии указали на провал политики санкций против России

"Я ожидал, что решение (по санкциям) будет во второй половине мая. Мы уже во второй половине, но дело затягивается, потому что появляются новые обстоятельства. Мы сами готовы расширять список санкций, в том числе индивидуальных", — сказал он.

Как подчеркнул Рау, ЕС настроен принять новый пакет санкций и двигаться к следующему. "Воля для завершения формирования 11-го пакета санкций есть. Пока не хватает решительного лидерства, которое довело бы до назначения окончательного срока и закрытия этого вопроса", — отметил он.

По словам польского министра, в ходе встречи в понедельник обсуждалось внесение в санкционный список новых лиц и фирм, а также распространение действующих в отношении России санкций на Белоруссию.

В середине апреля Польша представила Евросоюзу свои предложения по новым санкциям в отношении России. В частности, предлагается запретить импорт нефти по северной ветке трубопровода "Дружба" и ввести механизм компенсации за нефть из России, которая не охвачена эмбарго. Польша настаивает также на запрете импорта алмазов, запрете предоставления телекоммуникационных услуг фирмам из РФ и ужесточения норм контроля за экспортом товаров и технологий двойного назначения. Среди других польских требований – введение санкций против российской атомной энергетики, запрет импорта алюминия из России, вывоза из ЕС в РФ долларов, отключения "Газпромбанка" от системы SWIFT и заморозки активов очередных российских банков.

Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.