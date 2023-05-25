Налоговый вычет — это возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) или уменьшение налогооблагаемой базы. Кто имеет право его оформить, за какой период и сколько раз, основные виды, суть льготы и сумма, которую можно вернуть, как налогоплательщику подать документы на вычет через личный кабинет на «Госуслугах», можно ли получить возврат за текущий год, изменения в 2023 году и советы экспертов — в материале агентства "Прайм". Путин подписал закон об увеличении налоговых вычетов за обучение и лечение

Налоговый вычет

"Налоговый вычет по НДФЛ — это определенная денежная сумма, на которую налогоплательщик может уменьшить свой доход (налоговую базу). Применение вычета дает возможность платить налог с меньшего дохода, чем фактически получаемый, что в конечном итоге сокращает размер платежа", — поясняет Сергей Гебель, генеральный директор консалтинговой группы "Гебель и партнеры".

Уменьшению подлежит облагаемые НДФЛ поступления, которые относятся к основной налоговой базе, например, заработная плата или доход от продажи имущества.

К неосновной налоговой базе, по словам эксперта, относятся: доход от продажи ценных бумаг, дивиденды или выигрыш в лотерею. В этих случаях возможны только три вычета: на долгосрочное владение ценными бумагами, на доходы от индивидуального инвестиционного счета типа Б, а также вычет при переносе убытков на будущие периоды.

Кто может получить

Поскольку суть налоговых вычетов сводится к уменьшению налогооблагаемого дохода, получить их могут только граждане, имеющие официальный доход, с которого удерживается НДФЛ по ставке 13% или 15%. Кроме этого, налогоплательщик должен быть резидентом РФ — проживать в России не менее 183 дней в календарном году.

"При отсутствии дохода, подлежащего обложению НДФЛ, налоговые вычеты по общему правилу не предоставляются. Например, не могут претендовать на вычет граждане, получающие единственный доход неофициально либо от самозанятости", — поясняет Сергей Гебель.

Виды вычетов

Согласно НК РФ существует несколько видов налоговых вычетов:

имущественные;

социальные;

стандартные;

инвестиционные;

профессиональные.

Имущественные вычеты

Производятся при совершении определенных сделок с недвижимостью. В частности, при покупке или продаже жилья (квартиры, дома, комнаты), а также строительстве индивидуального дома. Имущественный налоговый вычет предоставляется и при погашении процентов по ипотеке.

"Вычет оформляется при покупке не только квартиры, но и иных объектов жилой недвижимости, а также при их строительстве. Размер вычета — фактически произведенные покупателем-плательщиком налогов расходы. Объект недвижимости должен быть расположен на территории РФ. Их также может быть несколько", — комментирует руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК "Fontvielle" Сергей Соловых. Назван новый налоговый вычет, который можно получить в 2023 году

Суммарный размер вычета — не более двух миллионов рублей. Это означает, что именно данная сумма освобождается от обложения налогом на доходы физлиц. Эксперт поясняет, что пересматривается при вычете не сумма налога, а облагаемая налогом база. НДФЛ уменьшается, а если он был уже удержан, то может быть пересчитан и возвращен налогоплательщику.

Юлия Быкова, руководитель юридического департамента "Этажи" Москва, дополняет, налоговый вычет при покупке на территории РФ квартиры или иного жилого помещения предоставляется один раз в жизни каждому налоговому резиденту РФ. Максимальная сумма налогового вычета — 2 000 000 руб.

"Вычет может быть предоставлен путем возврата налога из бюджета на основании декларации, которая подается на следующий год после регистрации права собственности на жилое помещение, в случае, если жилое помещение приобретено на вторичном рынке и на следующий год после подписания акта приема передачи жилого помещения, если жилое помещение приобретено по ДДУ, уступке прав требования по ДДУ, в ЖСК. Сумма к возврату — 13 % от 2 000 000 руб., то есть 260 000 руб.", — говорит специалист.

Вычет при покупке квартиры или иного жилого помещения может суммироваться, то есть если налогоплательщик после 01.01.2014 года воспользовался данным вычетом в размере менее чем 2 000 000 руб., вычет может быть предоставлен в полном объеме при покупке иного жилого помещения, но в сумме, не превышающей 2 000 000 руб.

Вычет при покупке жилого помещения может быть предоставлен на основании заявления, которое направляется в налоговый орган с приложением подтверждающих покупку документов. Обращение рассматривается в течение 10 рабочих дней, после чего ФНС, при подтверждении права на вычет, выдает налогоплательщику уведомление, которое в свою очередь предоставляется работодателю. После этого с зарплаты сотрудника не должны удерживать НДФЛ до тех пор пока вычет не будет предоставлен в полном объеме.

Юлия Быкова поясняет, что имущественный налоговый вычет может быть предоставлен путем взаимозачета. К примеру, налогоплательщик, являясь налоговым резидентом, приобрел на территории РФ жилое помещение, соответственно, получил право на налоговый вычет при покупке, однако по причине того, что он не платит налог на доходы физлиц (не работает, пенсионер, ИП не являющийся плательщиком НДФЛ) вычетом путем возврата налога из бюджета воспользоваться не смог. Затем налогоплательщик продает эту недвижимость, в отношении которой не соблюден минимальный срок владения, соответственно, у него возникает обязанность уплатить НДФЛ с продажи. В рассматриваемом случае доход от продажи может быть уменьшен налоговым вычетом с покупки жилого помещения путем взаимозачета, то есть налогоплательщик таким образом воспользуется своим правом на получение вычета. В ФНС рассказали, как россияне могут проверить баланс налоговых расчетов

Пример:

В 2020 году приобретено жилое помещение по цене 3 000 000 руб., при этом покупатель правом на вычет с его покупки не воспользовался (напомним — максимальная сумма вычета 2 000 000 руб.).

В 2020-м же году или позднее покупатель жилого помещения продает автомобиль или иное движимое/недвижимое имущество, в отношении которого не соблюден минимальный срок владения за 2 000 000 руб.

Расчет налога от продажи автомобиля:

2 000 000 (доход от продажи автомобиля) минус 2 000 000 (вычет с покупки жилого помещения) = 0 налоговая база, 0 налог.

Помимо вышеизложенного, п. 1 ст. 220 НК РФ предусмотрено право налогоплательщика на вычет по расходам на погашение процентов по целевому займу/ипотеке, предоставленному для приобретения на территории РФ жилого помещения.

Вычет по расходам на приобретение и погашение процентов может быть предоставлен в отношении разных объектов, то есть они не взаимосвязаны.

Главная особенность — он может быть предоставлен только в отношении одного объекта, независимо от суммы вычета. То есть вычет по процентам надо брать в отношении того объекта, где сумма кредитных обязательств больше, процентная ставка выше. Максимальная сумма налогового вычета по расходам на погашение процентов — 3 000 000 руб., к возврату 390 000 руб.

Социальные налоговые вычеты

К социальным налоговым вычетам относятся:

Максимальный размер социального налогового вычета составляет 120 000 рублей. Общая сумма социального вычета остается неизменной, за исключением вычета на дорогостоящее лечение. Например, налогоплательщик в 2022 году понес расходы на свое обучение в размере 100 тыс. рублей, оплатил лечение в размере 35 тыс. рублей, а также купил абонемент в спортзал за 45 тыс. рублей. Общая сумма расходов составила 180 тыс. рублей. Но заявить к вычету можно лишь 120 тыс. рублей и максимальная сумма, которую можно вернуть не изменится и составит только 15 600 рублей.

"Стоит иметь в виду, что максимальная сумма вычета за обучение собственных или подопечных детей — 50 тыс. руб. (т.е. 6500 за год обучения на руки). А расходы на дорогостоящее лечение принимаются без ограничений. Вычет за благотворительность позволяет уменьшить сумму доходов на 25 процентов. Налогоплательщик вправе получить налоговый вычет при наличии достаточных оснований каждый год в пределах указанной суммы", — комментирует Оксана Васильева, к.ю.н., доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.

Налоговый вычет за лечение

Получить его можно в том случае, если гражданин оплачивал медицинские услуги для себя, супруга или супруги, родителей, детей или подопечных, приобретал лекарства по назначению врача или самостоятельно оплачивал полис ДМС для себя или родных. Медицинские услуги, за оплату которых можно вернуть НДФЛ, перечислены в Постановлении Правительства РФ от 08.04.2020 № 458. В первом разделе отражен перечень расходов, которые учитывают для вычета в ограниченном размере (не более 120 000 руб. за год): диагностика (в том числе УЗИ, лабораторные анализы, МРТ, КТ), услуги скорой медицинской помощи, санаторно-курортного лечения и другие. Во втором указаны виды дорогостоящего лечения, при котором не ограничивается налоговый вычет, то есть принимается вся сумма расходов налогоплательщика. Минфин назвал ставку НДФЛ для работающих удаленно сотрудников

Налоговый вычет за обучение

Государство позволяет вернуть часть денег, потраченных на собственное обучение или обучение детей (подопечных). Сергей Иванов, автор Telegram-канала "TaxNova", эксперт в области налогового права, рассказал, что необходимо для получения вычета:

Проверить наличие резидентства РФ. Если вы находились в России 183 и более дней в тот год, когда оплатили обучение, вы — налоговый резидент РФ и можете претендовать на налоговый вычет. Считать дни просто — по отметкам погранслужбы в загранпаспорте. Уплачивать НДФЛ по ставке 13% в год внесения денег за обучение. Если вы самозанятый или применяете специальные налоговые режимы, к сожалению, вычет не положен. Проверить лицензию образовательного учреждения. Вычет можно получить за обучение в любом заведении (вуз, повышение квалификации, школа, детский сад, автошкола, музыкальная или спортивная школа и т.п.). Критерий один — наличие лицензии. Собрать документы. Подготовить договор с образовательным учреждением и платежные документы (например, чеки). Подать налоговую декларацию. Она формируется автоматически в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС при вводе данных.

Эксперт отмечает важный нюанс — вычет ограничен предельными суммами расходов в год: 120 000 на себя (брата, сестру) и 50 000 на каждого ребенка (подопечного). Если потрачено больше, превышение «сгорит», оно не переносится на следующий год.

Сергей Иванов советует не оплачивать многолетнее обучение сразу — разбить сумму, чтобы получать вычет несколько лет подряд.

"Лимит в 120 000 — общий для всех видов социальных вычетов. Так, если за год потратили на свое обучение 100 000, а на лечение — еще 100 000, вычет все равно составит не более чем 120 000. Но лимит не распространяется на расходы за обучение своих детей (подопечных)", — говорит эксперт.

Если в 2022 году гражданин оплатил обучение за 2023 год, вычет будет предоставляться за 2022 год — значение имеет только дата, когда человек фактически понес расходы.

Возможно, имеет смысл разбить платеж и оплатить оставшуюся часть после Нового года. Но при этом Сергей Иванов советует внимательно читать договор, чтобы не нарваться на штрафы за просрочку оплаты. "Если взяли кредит на обучение, то на эти расходы тоже можно получить вычет. Нужно только взять в банке платежное поручение, подтверждающее, что он перевел деньги образовательному учреждению", — отмечает Сергей Иванов.

Вычет на благотворительность

Получить этот налоговый вычет можно в случае, если гражданин перечислял пожертвования благотворительным, религиозным, социально-ориентированным и некоторым другим некоммерческим организациям. Их полный перечень перечислен в подп. 1 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса РФ. Налоговый вычет за квартиру в 2023 году: условия, сумма, как оформить

Для оформления вычета достаточно предоставить платежные документы, подтверждающие факт перечисление средств организации. Размер выплаты не может превышать 25% полученного за год дохода. В случае, если данная организация отказалась от пожертвования и вернула деньги, то и вычет придется вернуть в налоговую.

Вычет на фитнес и спорт

С 2022 года налоговые резиденты РФ имеют право на получение социального вычета по НДФЛ по расходам на занятия спортом в специализированных учреждениях из перечня Минспорта России. Возврату подлежат 13% от суммы затрат. Предельная сумма для всех социальных вычетов, включая фитнес и спорт, не может превышать 120 тыс. рублей в год, сумма возврата — не более 15600 рублей.

"Пенсионные" и "страховые" вычеты

В качестве социального налогового вычета гражданин может вернуть до 13% по расходам средств при открытии и пополнении специального счета в негосударственном пенсионном фонде, заключении договора добровольного пенсионного страхования или добровольного страхования жизни.

За расходы на отчисления на накопительную часть трудовой пенсии тоже полагается налоговый вычет в размере 13% от таких расходов. У граждан, осуществлявших трудовую деятельность с 2002 по 2014 годы, есть накопительная часть трудовой пенсии. В те годы работодатели делали отчисления на индивидуальный счет каждого работника, кроме того, он мог пополняться и по инициативе самого сотрудника. Сейчас эти средства заморожены до момента назначения пенсии, но могут быть переведены в негосударственный пенсионный фонд.

Стандартные налоговые вычеты

Выделяют две категории стандартных налоговых вычетов:

вычеты на себя;

вычет на ребенка/детей.

На стандартные налоговые вычеты могут претендовать определенные категории лиц, полный перечень представлен в подп. 1 и 2 п. 1 ст. 218 НК РФ.

Размер вычета — 500 или 3 000 рублей ежемесячно в зависимости от категории налогоплательщика. Например, граждане с инвалидностью с детства получают вычет 500 руб. ежемесячно. А людям, ставшим инвалидами вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, каждый месяц положен вычет в размере 3 000 руб. (п. 2 ст. 218 НК РФ).

Получать вычет на ребенка (детей) имеют право оба родителя, а также опекуны, усыновители, попечители, приемные родители. Главное условие, чтобы ребенок находился на их обеспечении (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).

Вычет предоставляется с месяца, в котором родился ребенок, и до достижения 18 лет или 24-х, если он продолжает учиться очно. Оксана Васильева дополняет, что на ребенка-инвалида или обучающегося студента до 24 лет, у которого имеется инвалидность 1 или 2 группы, размер вычета составляет 12 000 рублей для родителей и 6 000 рублей для опекунов и попечителей. Существует "лимит" на получение вычетов на детей, платят его до тех пор, пока доход родителя с начала года не превысит 350 000 руб. Налоги для физических лиц в 2023 году: виды, ставки, санкции за неуплату

Инвестиционные налоговые вычеты

Инвестиционный вычет предоставляется при осуществлении налогоплательщиком инвестиционной деятельности. Так, по словам Оксаны Васильевой, можно осуществить налоговый вычет по ИИС типа А и типа Б.

В первом случае вычет предоставляется при внесении денежных средств на индивидуальный инвестиционный счет на сумму не более 400 000 рублей. Таким образом, возврату подлежат денежные средства в размере до 52 000 рублей.

"При открытии ИИС типа Б налогоплательщик освобождается от уплаты налога в отношении прибыли, полученной от операций с ценными бумагами. Такое право предоставляется по истечении 3 лет с момента открытия ИИС типа Б", — поясняет эксперт.

Профессиональные налоговые вычеты

Профессиональный налоговый вычет предоставляется:

ИП, применяющим ОСНО; нотариусам, адвокатам и лицам, занимающимся частной практикой; лицам, работающим по ГПХ; авторам при получении вознаграждения.

"Размер данного вычета составляет сумму документально подтвержденных расходов. Если же налогоплательщик не может подтвердить документально произведенные затраты, он вправе уменьшить сумму дохода на 20 процентов, а авторы — от 20 до 40 процентов в зависимости от вида деятельности", — поясняет Оксана Васильева. Например, авторы литературных произведений вправе уменьшить доход на 20%, а создатели скульптур — на 40%.

Как получить

Налоговые вычеты могут быть оформлены непосредственно в налоговой службе либо через работодателя.

По словам Сергея Гебеля, часть вычетов можно получить, обратившись сразу к работодателю, другие предполагают обязательное предварительное обращение налогоплательщика в ИФНС. К числу первых, в частности, относятся стандартные и социальные вычеты в сумме страховых взносов на негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное страхование либо на уплату дополнительных взносов на накопительную пенсию, если указанные взносы удерживались и перечислялись работодателем.

К вычетам, которые можно оформить через работодателя только после подтверждения налоговым органом соответствующего права, относятся:

социальные вычеты на обучение, лечение, физкультурно-оздоровительные услуги, на оплату страховых взносов по договору добровольного страхования жизни;

имущественные вычеты на строительство или приобретение жилья, а также на погашение процентов по соответствующим кредитам.

Сергей Гебель уточняет, что получить вычет через работодателя можно, не дожидаясь завершения года, и, самое главное, что при этом не придется заполнять декларацию 3-НДФЛ. Для этого нужно придерживаться следующего алгоритма:

Подготовить документы, подтверждающие наличие права на получение соответствующего вычета. Например, квитанцию об оплате лечения или обучения.

Подать в налоговую инспекцию заявление о подтверждении права на вычет и приложить к нему собранные документы. Сделать это можно, в том числе через личный кабинет налогоплательщика. В течение 30 дней ИФНС рассмотрит обращение, уведомит о результатах и направит работодателю подтверждение наличия права на получение соответствующего вычета.

В произвольной форме составить заявление на получение вычета и подать его работодателю. При наличии подтверждения от налогового органа работодатель обязан предоставить вычет с учетом всех доходов, полученных с начала года.

Оформленный вычет будет выглядеть как прибавка к заработной плате, но фактически это тот НДФЛ, который разрешили временно не платить.

"Уведомление от налоговой действует до конца года, поэтому в случае переноса неиспользованного остатка на следующий год нужно будет повторно получать подтверждение, — уточняет Сергей Гебель. — Следует отметить, что работодатели на АУСН вычеты, требующие предварительного подтверждения от налогового органа, не предоставляют". Налоги для физических лиц в 2023 году: виды, ставки, санкции за неуплату

Получить вычет в налоговой инспекции можно в течение трех лет. Кроме этого, в ИФНС нужно обращаться за остатком вычета, если работодатель не смог предоставить его в полном размере.

Для получения вычета через налоговую инспекцию нужно действовать следующим образом:

Подготовить документы, подтверждающие наличие права на вычет, а также запросить справку о доходах. Заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ — сделать это можно, в том числе через личный кабинет налогоплательщика или с помощью специальной программы на официальном сайте ФНС.

Подать декларацию и пакет документов в налоговую инспекцию по месту жительства.

Налоговая проверка проводится в течение 3 месяцев, и по результатам ее завершения деньги выплачиваются на указанный в заявлении банковский счет. Срок проверки деклараций граждан для получения ими социальных и имущественных налоговых вычетов сокращен до 15 дней.

Сколько раз можно получить вычет

По словам Сергея Гебеля, большую часть налоговых вычетов можно получить неограниченное количество раз, но не чаще одного раза в год. Исключение — имущественный вычет при покупке квартиры. Его дают каждому человеку в размере 2 миллионов рублей, но только один раз на всю жизнь. Если вычет использован и 260 тысяч рублей налога возвращены, повторно использовать его не получится.

Максимальная сумма налогового вычета

Для каждого вида вычетов установлен свой максимальный размер. Он может определяться как фиксированной суммой, так и в виде предельной величины.

Так, размер вычета на покупку квартиры составляет 2 миллиона рублей (260 тысяч рублей на руки), а на уплату процентов по ипотеке 3 миллиона (390 тысяч рублей к возврату).

Размер стандартных налоговых вычетов "на себя", в зависимости от категории налогоплательщика, составляет 500 или 3000 рублей за каждый месяц года. На детей можно получить вычет в размере 1400 или 3000 рублей.

Максимальный размер социального налогового вычета — 120 тысяч рублей. С 1 января 2024 года он увеличится до 150 тысяч рублей.

Как проверить получение налогового вычета

Самый простой способ проверки — в личном кабинете налогоплательщика для физического лица. Данные на электронной платформе доступны круглосуточно.

Изменения в законодательстве в 2023 году

В 2023 году был принят закон об увеличении налоговых вычетов по расходам граждан на образование, лечение и покупку лекарств. Максимальный размер вычета на обучение ребенка увеличился с 50 до 110 тысяч рублей, а предельная сумма на собственное обучение, лечение и покупку лекарств повысилась со 120 до 150 тысяч рублей. Все изменения вступают в силу с 1 января 2024 года.

Советы экспертов

По общему правилу получить налоговый вычет можно в течение 3 лет с момента уплаты НДФЛ. Так, в 2023 году налогоплательщик вправе обратиться в ИФНС для оформления вычетов за период с 2020 по 2022 год. Юрист предупредил, чем грозит не поданная вовремя налоговая декларация

Вместе с этим, по словам Сергея Гебеля, для имущественных вычетов никаких ограничений по срокам не предусмотрено. Это означает, что оформить вычет за покупку квартиры можно даже спустя 10 лет после приобретения недвижимости.

"Еще одна особенность, которую следует учитывать при получении вычета на покупку жилья, сводится к тому, что в браке воспользоваться этим правом может каждый супруг. Максимальный размер вычета составляет 2 миллиона рублей, но если правильно оформить все документы, то его можно увеличить до 4 миллионов. Это же правило применимо и к вычету по ипотечным процентам — предельная сумма может быть увеличена с 3 до 6 миллионов рублей", — говорит эксперт.

При наличии возможности все вычеты Сергей Гебель рекомендует оформлять через работодателя. Это позволит получить возврат в этом же году буквально через месяц и без заполнения декларации 3-НДФЛ.