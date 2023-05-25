МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) необходимо скорее обеспечить взаимное признание банковских гарантий при осуществлении госзакупок и снять ограничения по доступу к закупкам государственных корпораций. Глава ЕЭК заявил, что ЕАЭС нужна единая транспортная система

"Проделана большая работа по формированию общего рынка государственных и муниципальных закупок. Не без проблем, но рынок госзакупок функционирует. Однако для его дальнейшего полноценного развития необходимо подписание и скорейшее вступление в силу соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении госзакупок и правил взаимного признания электронной цифровой подписи", — сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

Более того, подчеркнул белорусский президент, "есть резерв для расширения соответствующего сектора экономических отношений". "Помимо госзакупок существует и сфера госкорпораций. Считаю, что снятие ограничений по доступу к закупкам государственных корпораций благотворно скажется на экономике союза", — заявил Лукашенко.