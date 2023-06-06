МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Вызванное обстрелами со стороны ВСУ частичное разрушение Каховской ГЭС привело в к подъему воды в Новой Каховке до десяти метров, в Днепрянах — до восьми метров, в Корсунке — до 5,3 метра, сообщили экстренные службы региона.

В зону возможного подтопления могут попасть пойменные территории 14 населенных пунктов ниже ГЭС и около 22 тысячи человек, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

"В зону подтопления попадают пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряне, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек", — написал он в своем Telegram-канале.

Главы муниципальных образований организовали информирование населения, также подготовлены автобусы и места размещения людей, если потребуется эвакуировать жителей прибрежных домов, отметил он. Алексеенко сообщил, что в Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки направлены 3 оперативные группы спасателей МЧС России.

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