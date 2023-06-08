МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Эр-Рияд пока готов не обращать внимание на отсутствие сокращения нефти, но это может измениться в любой момент, считают в Bloomberg. Особенно если мировой спрос на нефть окажется слишком высоким, оптимистичнее прогнозов. При избытке нефти и высоком спросе на нее, цены на "черное золото" не будут привлекательными для стран-экспортеров. В России оценили влияние сокращений добычи нефти в рамках ОПЕК+ на бюджет

По мнению автора статьи, из-за этого (не сокращением добычи нефти в России) российско-саудовские отношения оказываются под давлением. Хотя Эр-Рияд неоднократно демонстрировал готовность игнорировать несоблюдение Москвой своих требований по сокращению добычи нефти. Это может отражать хорошие отношения наследного принца Саудовской Аравии и президента России.

Также агентство напоминает, что 5 июня Эр-Рияд разрешил ОАЭ добывать больше нефти в 2024 году (разногласия по этому вопросу длились два года и чуть не расколол альянс ОПЕК).

"Если цены останутся в диапазоне от 70 до 80 долларов за баррель и не будет независимых доказательств обещанного Россией сокращения, терпимость Саудовской Аравии может начать ослабевать", сообщает Bloomberg.

Пока Саудовская Аравия берет бремя по снижению добычи на себя. В очередной раз. В апреле ОПЕК+ (страны альянса и его союзники) объявили о "добровольных сокращениях" добычи нефти более чем на 1 миллион баррелей в день. Саудовская Аравия пообещала сократить на 500 тысяч баррелей.

Полагая, что мир находится в избытке, Саудовская Аравия предложила свое собственное одностороннее сокращение — в третий раз, когда она действовала в одиночку после ограничений, вызванных пандемией в апреле 2020 года. К июлю квота добычи в стране будет ниже 9 млн баррелей в сутки. Маловероятно, что она захочет продолжать сокращать или продлевать сокращение без более очевидной поддержки со стороны своих партнеров.