СОЧИ, 9 июн — ПРАЙМ. ЕАЭС ускоряет переговоры о свободной торговле с Египтом, Индонезией и ОАЭ, и рассчитывает подписать такой документ с Ираном до конца года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Токаев призвал полноценно реализовать свободу движения товаров в ЕАЭС

"Союз останется центром притяжения для большого числа зарубежных партнеров. Очень многие сегодня заинтересованы в углублении диалога с Союзом в различных форматах", — сказал он на встрече премьеров стран объединения с президентом РФ Владимиром Путиным. Он напомнил о подготовке проекта соглашения о свободной торговле с Ираном.

"Мы рассчитываем подписать его до конца года. Ускоряем переговоры с Египтом, Индонезией, ОАЭ", — добавил Мишустин.