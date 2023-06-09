Мишустин рассказал о переговорах ЕАЭС с Египтом и ОАЭ о свободной торговле
Мишустин: ЕАЭС ускорит переговоры о свободной торговле с Египтом, Индонезией и ОАЭ
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СОЧИ, 9 июн — ПРАЙМ. ЕАЭС ускоряет переговоры о свободной торговле с Египтом, Индонезией и ОАЭ, и рассчитывает подписать такой документ с Ираном до конца года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Союз останется центром притяжения для большого числа зарубежных партнеров. Очень многие сегодня заинтересованы в углублении диалога с Союзом в различных форматах", — сказал он на встрече премьеров стран объединения с президентом РФ Владимиром Путиным. Он напомнил о подготовке проекта соглашения о свободной торговле с Ираном.
"Мы рассчитываем подписать его до конца года. Ускоряем переговоры с Египтом, Индонезией, ОАЭ", — добавил Мишустин.
https://1prime.ru/News/20230609/840796196.html
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