МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Вступающий с 1 сентября в силу штраф за летние шины зимой и зимние летом реально начнет работать лишь с 1 декабря — именно с начала календарной зимы водителям запрещено ездить на несезонной резине, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко. Юрист предупредил, за какие зимние шины может грозить штраф

С 1 сентября 2023 вступают в законную силу правила, установленные Постановлением Правительства РФ от 27.05.2023 № 837. Они определяют ряд новых требований к допуску транспортных средств к эксплуатации.

Самое важное для водителей изменение — новый штраф для автомобилистов за езду на летней резине зимой и на зимней летом. По словам Кудерко, шипы вне особых сезонных условий вызывают преждевременный износ и разрушение дорожного покрытия.

Поэтому водителей оштрафуют, если на автомобиле зимой (декабрь, январь, февраль) не установлены зимние шины. В летний период (июнь, июль, август), наоборот запрещается использование автомобиля на зимней резине.

"К качеству резины так же установлены требования: шипованными должны быть все колеса, они должны быть идентичных характеристик, а высота протектора не должна достигнуть индикатора износа", — подчеркнула эксперт. Параметры износа установлены и в отношении летней резины.

Зимних "липучек" этот запрет не коснулся, так как они не оказывают негативного влияния на дороги.

За нарушение требований будет взиматься штраф в размере 500 рублей, а сами основания для штрафа наступят с началом общероссийского зимнего сезона — с 1 декабря и летнего — с 1 июня. Таким образом, прямо с 1 сентября никого не оштрафуют — на "переобувку" у водителей будет еще три осенних месяца.