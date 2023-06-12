МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Кремль опубликовал соболезнования президента России Владимира Путина по отношению к кончине бывшего премьер-министра Италии Сильвио Сильвио Берлускони. Путин высказался за развитие общей марки "Сделано в СНГ"

Президент подчеркнул, Берлускони был для него дорогим человеком и настоящим другом. Он также отметил, что бывший премьер-министр Италии имел привилегию — он говорил то, что думал.

"Прошу Вас передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Сильвио. Желаю всем душевной стойкости перед лицом этой тяжелейшей утраты", — добавил Путин.

Бывший премьер Италии, сенатор Берлускони, который 9 июня был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, скончался в понедельник в больнице на 87-м году жизни, сообщили местные СМИ. Источники в больнице подтвердили, что видный политик умер в 09.30 утра (10.30 мск). В апреле, во время предыдущей госпитализации, лечащие врачи экс-премьера впервые сообщили, что он страдает хронической лейкемией.