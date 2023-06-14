С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ в рамках федерального проекта "Взлет — от стартапа до IPO" ставит цель к 2030 году вывести на первичное размещение акций порядка 30 компаний, рассказал заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников. Компания Genetico провела IPO на Московской бирже

"У нас есть наш федеральный проект "Взлет — от стартапа до IPO". У нас есть определенные цели по выводу на IPO порядка 30 компаний к 2030 году", — сказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы уже поддержали порядка 7 тысяч компаний. Их совокупная выручка составила порядка 400 миллиардов рублей, объем внебюджетных инвестиций — порядка 40 миллиардов рублей", — продолжил Колесников.

По его словам, сейчас есть определенные стереотипы: что выход на IPO — это дорого, что есть риски потерять управление компанией, и не факт, что на IPO компания сможет привлечь необходимую сумму. "Поэтому здесь, безусловно, надо в дальнейшем продолжать работать", — подчеркнул замминистра.

По его словам, для преодоления барьеров возможны компенсации при выходе на IPO, "сейчас активно это прорабатывается в правительстве". Есть также отдельное предложение по "доращиванию" компании до IPO путем прохождения через дополнительные этапы, на которых тестируется готовность компании к статусу публичной. Сейчас такая дискуссия также ведется, рассказал Колесников.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.