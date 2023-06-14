Минэкономразвития в рамках федпроекта к 2030 году хочет вывести на IPO около 30 компаний
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ в рамках федерального проекта "Взлет — от стартапа до IPO" ставит цель к 2030 году вывести на первичное размещение акций порядка 30 компаний, рассказал заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников.
"У нас есть наш федеральный проект "Взлет — от стартапа до IPO". У нас есть определенные цели по выводу на IPO порядка 30 компаний к 2030 году", — сказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Мы уже поддержали порядка 7 тысяч компаний. Их совокупная выручка составила порядка 400 миллиардов рублей, объем внебюджетных инвестиций — порядка 40 миллиардов рублей", — продолжил Колесников.
По его словам, сейчас есть определенные стереотипы: что выход на IPO — это дорого, что есть риски потерять управление компанией, и не факт, что на IPO компания сможет привлечь необходимую сумму. "Поэтому здесь, безусловно, надо в дальнейшем продолжать работать", — подчеркнул замминистра.
По его словам, для преодоления барьеров возможны компенсации при выходе на IPO, "сейчас активно это прорабатывается в правительстве". Есть также отдельное предложение по "доращиванию" компании до IPO путем прохождения через дополнительные этапы, на которых тестируется готовность компании к статусу публичной. Сейчас такая дискуссия также ведется, рассказал Колесников.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/News/20230614/840822146.html