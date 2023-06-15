МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Ипотека часто пугает своим масштабом и долгим сроком выплат, но и этот вид кредита можно погасить с максимальной выгодой и быстрее запланированного, рассказала агентству "Прайм" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. ВТБ назвал минусы льготной ипотеки

Первым делом необходимо правильно выбрать ипотечную программу: условия зависят не только от платежеспособности покупателей, но и от цели покупки жилья (для себя или для сдачи в найм), перспективы ликвидности объекта. Стоит обратить внимание на возможность получения льготных условий.

"Льготное ипотечное кредитование привлекательно более низкой ставкой кредитования, но порой нужно время для соответствия критериям программы. Ипотека — долгое обязательство и на "входе" нужно отдавать предпочтение наиболее комфортному размеру платежа и не выбирать слишком короткий срок кредитования. Переоценивание своих возможностей не только не позволит рассчитаться раньше, но и может сделать ипотечные платежи тяжкой финансовой ношей", — предупредила эксперт.

Более лояльные условия по кредиту может предложить банк, с которым у покупателя уже есть "отношения" (зарплатный проект или вклад). Самым популярным способом быстрее закрыть кредит — частичное досрочное погашение.

"Внесение дополнительных средств сверх ежемесячного платежа уменьшает тело кредита и, как следствие, уменьшает переплату по нему (ведь проценты начисляются на остаток долга)", — отметила она.

Однако заемщики нередко допускают типичную ошибку: они пытаются накопить сумму побольше, чтобы внести на досрочное погашение кусок долга посолиднее. Но чем позже погашение, тем меньше экономия. Поэтому лучше совершать досрочные взносы чаще, пусть и в меньшем размере.

"Частичное досрочное погашение автоматически сокращается срок кредитования. Однако можно выбрать не сокращение срока, а уменьшение платежа", — напомнила Дайнеко.

Второй способ выгоден тем, кто при снижении размера платежа продолжает вносить привычную сумму или больше. Таким образом, он снизит переплату, а вместе с ней и срок кредитования (за счет сокращения доли в погашение основного долга в ежемесячном платеже). Еще один плюс этого способа — в случае возникновения сложной ситуации меньший платеж станет посильным для бюджета.

"Частичное досрочное погашение позволит ежегодно экономить и на страховании. Ведь страховая премия рассчитывается исходя их остатка долга", — добавила она.

Существуют и другие способы сделать ипотеку более выгодной. Например, оформить рефинансирование, если другой банк предлагает условия привлекательнее. Или внести материнский капитал или выплаты на ипотеку многодетным. В России планируют ввести новый вид льготной ипотеки

"В этом случае "тело" кредита снизится и ежемесячный платеж станет меньше. Но нельзя забывать про обязательства, ввиду использования материнского капитала — нужно будет наделить долями членов семьи (прежде всего детей)", — пояснила экономист.

Также нужно оформлять налоговые вычеты не только на сумму кредита, но и на выплату процентов по нему.

"Ипотечник может получить вычет на приобретенное жилье (в том числе-на его отделку/ремонт по коду ОКВЭД 43.3) и на уплаченные по ипотеке проценты. Вычет по приобретению жилья до 260 тысяч (с двух миллионов рублей), а вычет по процентам 390 тысяч (с трех миллионов рублей). Максимально удастся вернуть 650 тысяч рублей", — подсчитала экономист.

По ее словам, ежегодно средства вычета можно направлять в частичное досрочное погашение.