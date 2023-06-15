МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Украинских чиновников уличили в использовании бюджетных средств в корыстных целях при обустройстве бомбоубежищ, пишет "Фокус". Украина перешла черту. Она начала жить на деньги, которые никогда не вернет

Схема типичная для госслужащих — они озвучивают благородную цель, выделяют средства, а потом на госзакупках появляется информация, из которой следует, что деньги пошли совсем не туда, куда изначально планировалось.

На днях состоялось заседание комиссии по проверке использования бюджетных средств. Ее возглавил председатель комиссии Киевсовета по вопросам предотвращения коррупции Леонид Емец. Именно он обнаружил закупки сковородок, а также барабанов, которые, как указано в тендере, предназначены "для психологической разгрузки детей во время воздушной тревоги".

Вначале стало известно, что один из лицеев Днепровского района Киева закупил для оснащения укрытия кухонные приборы за 1,2 миллиона гривен (2,7 миллиона рублей или 32,5 тысячи долларов). Через несколько дней появилась информация о приобретении 300 барабанов на сумму свыше 890 тысяч гривен для бомбоубежища в том же районе. Это свыше двух миллионов рублей или почти 30 тысяч долларов.

По словам Емеца, все причастные к необоснованным закупкам понесут наказание. Но лишь после того, как будет проведено расследование и открыто уголовное производство. Насколько затянутся эти процессы — пока неизвестно.

Полностью материал читайте на ИноСМИ >>