МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Туроператоры РФ уже вернули деньги мобилизованным россиянам за несостоявшиеся туры, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Российские туроператоры отметили падение спроса на туры по стране

Президент РФ Владимир Путин в первой половине июня подписал закон о возврате денег за туры мобилизованным россиянам. Согласно документу, гражданин, призванный на военную службу по мобилизации в ВС РФ, либо служивший по контракту в период с 24 февраля 2022 года, или доброволец имеет право на изменение или расторжение договора о реализации туристского продукта, то есть на возврат средств за путевки, купленные в период с 1 сентября 2021 года.

"Крупнейшие туроператоры-члены АТОР сообщили, что на данный момент обязательств перед мобилизованными туристами у них нет – деньги возвращались по факту обращений", — заявили в ассоциации.

"При этом участники рынка отмечают, что случаев отказа от туров по причине мобилизации было немного – масштабы несопоставимы с другими потрясениями, которые испытал рынок: например, закрытием границ из-за начала пандемии или приостановкой воздушного сообщения с зарубежными странами", — добавили там.