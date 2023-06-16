С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Добыча нефти и конденсата в России в этом году будет примерно на 20 миллионов тонн ниже показателя 2022 года, сказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов на ПМЭФ. Шульгинов оценил рост энергопотребления в России с начала года

"Снижение добычи нефти и конденсата будет, примерно, наверное, на 20 миллионов тонн от прошлого года", — сказал он в интервью газете "Известия" на площадке форума, добавив, что речь про прогноз в целом на год.

Он также отметил, что на динамику добычи оказывают влияние не столько международные санкции, сколько фактор снижения добычи на 0,5 миллиона баррелей в сутки, который добровольно (то есть помимо обязательств ОПЕК+) взяла на себя Россия. "Это больше действует", — подчеркнул министр энергетики.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.