Шульгинов: добыча нефти и конденсата в России снизится на 20 миллионов тонн
Шульгинов заявил, что добыча нефти и конденсата по итогам года снизится на 20 миллионов тонн
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Добыча нефти и конденсата в России в этом году будет примерно на 20 миллионов тонн ниже показателя 2022 года, сказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов на ПМЭФ.
"Снижение добычи нефти и конденсата будет, примерно, наверное, на 20 миллионов тонн от прошлого года", — сказал он в интервью газете "Известия" на площадке форума, добавив, что речь про прогноз в целом на год.
Он также отметил, что на динамику добычи оказывают влияние не столько международные санкции, сколько фактор снижения добычи на 0,5 миллиона баррелей в сутки, который добровольно (то есть помимо обязательств ОПЕК+) взяла на себя Россия. "Это больше действует", — подчеркнул министр энергетики.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/News/20230616/840855095.html
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