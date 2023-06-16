МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Глава МИД Германии Анналена Бербок получила "дипломатическую пощечину в Бразилии", сообщает австрийская газета Exxpress. "Вампир в чесночном магазине": Бербок опозорилась в Саудовской Аравии

Чиновница во время своего государственного визита в страну собиралась осчастливить местных "сотрудничеством на ниве демократии". Однако ни президент Бразилии Силва де Лула, ни глава МИД Мауро Виейра не нашли времени, чтобы встретиться с ней. По мнению автора статьи, это "высшая мера наказания" для немецкого министра.

Бербок хотела обсудить вопросы защиты окружающей среды. Но более важным для нее было рассказать, как какие надо иметь отношения с российским президентом Владимиром Путиным в связи с его действиями на Украине. Но, как оказалось, на высшем политическом уровне в Бразилии обсуждать эти темы с Бербок не захотел никто. И это несмотря на то, что нигде в мире, помимо нескольких стран Европы, немецкая экономика не представлена так широко, как в Бразилии.

На пресс-конференции Бербок предупредила, что сейчас мир переживает радикальный перелом и что это — серьезное испытание для дееспособности демократических стран. "Авторитарные режимы стремятся поделить мир на сферы влияния и подчинить себе другие страны, вместо того чтобы уважать самостоятельное развитие всех государств", — сказала Бербок, не упомянув Пекин напрямую. Здесь у умолчания была как раз достойная причина: Китай — самый важный торговый партнер Бразилии.

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