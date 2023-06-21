Российские учителя имеют право на различные виды льгот, например, выплаты сельским педагогам или пенсионерам. На какие преференции вправе рассчитывать работники системы образования и как их получить — в материале агентства "Прайм". Опрос: родители считают, что дети проводят слишком много времен в интернете

Льготы и выплаты учителям

Получателями существующих льгот и выплат могут стать не только работающие в школах учителя, но и педагоги, которые трудятся в колледжах, лицеях и других образовательных учреждениях. Причем распространяются они как на сотрудников бюджетных учреждений, так и на учителей, которые трудятся в частных школах.

Все существующие для них меры поддержки можно разделить на две большие категории. Первые, основные, предназначены для широкого круга педагогических работников, вторые могут получить лишь отдельные категории учителей при выполнении ряда требований.

Какие льготы положены педагогам

Российские педагоги могут рассчитывать на ряд трудовых, жилищных или иных преференций. Большая часть из них прописана в федеральном законе № 273-ФЗ "Об образовании в РФ", где также зафиксирован особый статус педагогических работников. А все меры поддержки, как говорится в тексте документа, направлены на "обеспечение их высокого профессионального уровня, условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа педагогического труда". Названы профессии, которые пока не может освоить искусственный интеллект

Трудовые

Одна из трудовых льгот, на которую могут рассчитывать отечественные педагоги — это сокращенное количество рабочих часов в неделю. Если для большинства граждан норма составляет 40 часов, то, как прописано в Трудовом кодексе РФ, "для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю". Продолжительность рабочего времени для педагогов также зафиксирована в Приказе Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601.

"Для педагогов устанавливается сокращенная рабочая неделя. Она составляет от 18 до 36 часов, а остальное время работы должно оплачиваться сверхурочно". — говорит к.ю.н., доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.

При этом учителя также вправе рассчитывать на увеличенный отпуск, который составляет до 56 дней в году (в зависимости от занимаемой им должности). Помимо этого у педагога есть право один раз в 10 лет взять еще и дополнительный неоплачиваемый отпуск. Продолжительность такой паузы в до того непрерывной трудовой деятельности может составлять до года, на протяжении которого за учителем сохраняется его текущая должность. Перечень должностей педагогических работников, которые имеют право на такой отпуск, обозначен в приложении к приказу Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2016 г. N 644. Эксперты объяснили, каким работникам положены пенсии по выслуге лет

Каждые три года российские педагоги могут воспользоваться своим правом на бесплатное дополнительное образование и повышение квалификации. Обязательное условие — оно должно быть связано с их профессиональной деятельностью.

Досрочный выход на пенсию — еще одна трудовая льгота, на которую могут рассчитывать педагоги. Это возможно в том случае, если стаж их педагогической деятельности составляет не менее 25 лет, а также достигнут так называемый минимальный индивидуальный пенсионный коэффициент, актуальный на момент выхода гражданина на пенсию. Например, по информации Социального фонда России, в 2022 году данный показатель составлял 23,4, в 2024-м будет равняться 28,2, а с 2025-го увеличится до 30.

Также необходимо учитывать и общее повышение пенсионного возраста в стране, которое для учителей после завершения переходного периода составит 5 лет. Это значит, что для педагогов, которые достигнут нужного стажа и коэффициента в 2023 году, право на пенсию будет определено лишь в 2028 году.

Еще один вид льгот для педагогов — это компенсация расходов на оплату коммунальных услуг и/или стоимости проезда в городе. Условия предоставления данных льгот (например, то, в каком размере будут возмещены расходы) определяют региональные власти в каждом субъекте Федерации. Чудеса случаются. Кому повысят зарплату в 2023 году

Жилищные

Российские педагоги вправе рассчитывать на помощь в решении жилищных вопросов. Так, в статье 47 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" указано, что за педагогическими работниками, которые стоят на учете как нуждающиеся в жилом помещении, закреплено право получить квадратные метры вне очереди "по договорам социального найма". А также — "право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда".

Социальный найм жилья доступен не всем учителям, а только тем, кто был официально признан нуждающимся в предоставлении такого жилья, а также относится к категории малоимущих граждан.

В тех случаях, когда учитель приезжает на работу в другой город или регион, ему может быть предоставлено служебное жилье. Окончательное решение в данном случае зачастую принимают местные власти, а время пользования предоставленной жилплощадью ограничивается сроком действия трудового договора.

Если учитель намерен приобрести необходимое жилье в ипотеку, то здесь он также вправе рассчитывать на некоторые льготы. Например, более низкие ставки по кредиту. Так, с июня 2022 года педагоги, которые работают и живут на территории Дальневосточного федерального округа, могут оформить так называемую "Дальневосточную ипотеку". При этом их стаж в местных образовательных организациях должен составлять не менее 5 лет, а ставка по кредиту составит всего 2 процента. Премии лучшим преподавателям музыки освободили от НДФЛ

Похожая программа действует и для педагогов Подмосковья, которые могут воспользоваться социальной ипотекой. В этом случае стоимость покупаемой квартиры за гражданина фактически оплачивает местный бюджет, а самому педагогу необходимо будет лишь погасить проценты по кредиту. При этом к потенциальным получателям предъявляется ряд требований: стаж, возраст, уровень квалификации и даже готовность заключить трудовой договор на достаточно продолжительный период.

Особые льготы

Для отдельных категорий российских педагогов существует и ряд особых льгот.

Для молодых учителей

Молодые специалисты, которые приняли решение трудиться по специальности, могут рассчитывать на ряд льгот.

"Если гражданин в течение трех месяцев после окончания вуза трудоустроится учителем в школу на срок более чем три года, то он вправе претендовать на разовое пособие, увеличенный размер зарплаты в первые три года, бесплатный проезд на городском транспорте, а также на предоставление жилплощади при ее отсутствии. Порядок предоставления данных льгот утверждается субъектом РФ", — говорит Оксана Васильева.

Размер данного вида поддержки также может варьироваться в зависимости от региона.

"Так, для молодых педагогов Ростовской области с 1 января 2023 года реализуется пилотный проект "Ипотека для вузовских выпускников-отличников под 1 процент годовых", в рамках которого предоставляются бюджетные субсидии для оплаты части процентной ставки по жилищным кредитам для ее снижения до уровня 1 процента годовых, — говорит юрист Вероника Старцева. — Для получения субсидии выпускник-отличник должен соответствовать следующим условиям: достичь возраста 18 лет, быть зарегистрированным по месту жительства на территории РФ, иметь диплом о высшем образовании с отличием по специальности (направлению подготовки), позволяющей осуществлять педагогическую деятельность, а также работать на территории Ростовской области в государственной или муниципальной образовательной организации в должности учителя (преподавателя) и нуждаться в улучшении жилищных условий. Субсидия при этом составляет не более 6 миллионов рублей, а срок субсидирования — 120 месяцев". В России снизился трафик по списыванию домашних заданий

Учителя, которые решились переехать на работу в сельскую местность (сюда же относятся и города, население которых не превышает 50 000 человек), могут принять участие в программе "Земский учитель". И, соответственно, получить единовременную компенсационную выплату в 1 миллион рублей (для Дальнего Востока — вдвое больше). В каждом регионе могут быть закреплены свои условия участия в данной программе, но есть и общие требования, например, необходимость отработать в должности не менее 5 лет.

"Одно из требований в рамках данной программы — трудоустроиться в школу, которая находится в другой местности, — отмечает Оксана Васильева. — Переехать в другой населённый пункт необходимо, чтобы исключить ситуации, когда уже работающие в сельской местности учителя увольнялись, а потом снова трудоустраивались для получения выплат".

Для учителей-пенсионеров также предусмотрены свои льготы. Даже отработав положенный для выхода на пенсию срок, они могут продолжать трудиться в своем учебном заведении, получая при этом и пенсию, и заработную плату.

Вдобавок к этому все учителя-пенсионеры (и продолжающие работать, и отправившиеся на заслуженный отдых) могут получать региональные льготы (по оплате услуг ЖКХ и так далее).

Обладатели звания "Заслуженный учитель РФ" получают специальные доплаты, размер которых составляет минимум 15 процентов от оклада. А при выходе на пенсию они также получают звание "Ветеран труда", обладатели которого могут претендовать на ряд особых льгот и выплат.

Какие стимулирующие выплаты и доплаты положены педагогам

С 1 сентября 2021 года классные руководители в школах и кураторы учебных групп в российских колледжах и техникумах каждый месяц получают за эту работу доплату — 5 000 рублей.

За полученные квалификационные категории педагоги также могут получать доплаты. До 25 процентов от оклада могут добавить тем, кто стал обладателем первой категории, до 35 процентов — после получения высшей категории. Для этого необходимо пройти соответствующую аттестацию.

За особые достижения педагогу может быть назначено и персональное поощрение. Например, премия. В данном случае окончательное решение остается за руководством образовательного учреждения. Однако размер таких стимулирующих выплат не должен превышать 30 процентов от величины получаемой педагогом зарплаты.

"Доплата предусмотрена и за проведение "Разговоров о важном", — говорит юрист Вероника Старцева. — Это информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности. Во многих государственных школах они были введены по рекомендации Министерства Просвещения РФ (Письмо Министерства просвещения РФ от 17 июня 2022 г. № 03-871 "Об организации занятий "Разговоры о важном"). При этом ведомство обращало внимание на то, что "Разговоры о важном" "реализуются в рамках внеурочной деятельности" и должны оплачиваться отдельно". Учебные заведения должны перейти на российское ПО, заявил "МойОфис"

Также, по словам эксперта, для педагогов могут быть предусмотрены доплаты и за любую допнагрузку, которая не входит в их основные должностные обязанности, а также стимулирующие (за высокие результаты работы и т.д.) и компенсационные (за необходимость работать в особых климатических условиях и др.) выплаты.

Еще один вариант поощрения — это премии, вручаемые лучшим педагогам и утвержденные соответствующим указом президента. "Они присуждаются ежегодно ко Дню учителя по результатам конкурса, проводимого среди представителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, — рассказывает Оксана Васильева. — Принять участие могут учителя, соответствующие определенным требованиям, в частности — имеющие стаж педагогической деятельности не менее трех лет. Размер премии — 200 000 рублей".

С 2023 года обладателями такой премии станут не 1 000, а 1250 российских педагогов.

На ежегодные премии также могут претендовать преподаватели, признанные лучшими в области музыкального искусства. Они также присуждаются по итогам конкурсов, а их размер составляет 500 000 или миллион рублей — в зависимости от образовательной программы. "В частности, преподаватели детских музыкальных школ могут претендовать на премию в размере 500 000 рублей", — уточняет Оксана Васильева.

Как получить льготы и выплаты учителю

Порядок действий зависит от того, на какой именно вид льгот или выплат претендует конкретный педагог. Для получения большинства льгот учителю или преподавателю необходимо обратиться в местную администрацию. Необходимые разъяснения также можно получить у руководства того образовательного учреждения, с которым педагог заключает трудовой договор.

Минимальный пакет документов, который может потребоваться для оформления той или иной выплаты, включает в себя:

паспорт;

диплом, а также другие документы, подтверждающие квалификацию и т.д.;

трудовая книжка.

Справка о доходах может понадобиться, если гражданин намерен официально получить статус малоимущего (например, для заключения договора социального найма). Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с ОГЭ

Будут ли дополнительные льготы и выплаты в 2023 году

О введении в России совершенно новых мер поддержки педагогов пока не сообщается. Из последних новостей в данной сфере — поручение президента Владимира Путина проработать вопрос предоставления преподавателям учреждений среднего профессионального образования социальной ипотеки. Льготными кредитами в этом случае смогут воспользоваться сотрудники тех образовательных организаций, которые участвуют в реализации федерального проекта "Профессионалитет".

Также с 2023 года победители конкурса "Учитель года России" будут награждаться денежным призом в размере 1 миллион рублей. Об этом в апреле текущего года на одном из оперативных совещаний сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Также стало известно, что призерам того же конкурса полагается по 500 000 рублей.