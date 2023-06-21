МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Великобритания предоставит Всемирному банку гарантии на 3 миллиарда долларов для предоставления Украине кредитов, говорится в заявлении британского правительства. Великобритания заблокировала сделку между Microsoft и Activision Blizzard

"Великобритания объявляет о знаковом пакете финансовой поддержки Украины, включая дополнительные гарантии на 3 миллиарда долларов для предоставления кредитов Всемирным банком", — говорится в заявлении.

Отмечается, что гарантии по кредитам для Украины будут предоставляться Всемирному банку в течение трех лет.

В среду на конференции по восстановлению Украины в Лондоне премьер Великобритании Риши Сунак также объявит о выделении Киеву 250 миллионов фунтов из средств финансового института Британских международных инвестиций, который находится в ведении МИД страны. Эта сумма станет дополнением к уже объявленным Британией 240 миллионам фунтам, которые должны пойти на разминирование местности и помощь при стихийных бедствиях, а также на реформы и энергетические проекты.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что для восстановления Украины понадобится "приблизительно" 600-800 миллиардов долларов, точная сумма будет известна по завершению конфликта. В марте Всемирный банк совместно с Еврокомиссией, ООН и правительством Украины оценили потребности страны на восстановление и реконструкцию в 411 миллиардов долларов. Обновленная оценка значительно превысила сентябрьский прогноз в 349 миллиардов и теперь эквивалентна 2,6 ВВП Украины за 2022 год.