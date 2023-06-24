2023-06-24T15:22:46+03:00
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2023-06-24T15:22:46+03:00
2023
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На нефтебазе в Воронеже произошла разгерметизация резервуара с топливом
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. На нефтебазе в Воронеже произошла разгерметизация одного резервуара с авиационным топливом, на место прибыл пожарный поезд, сообщил губернатор региона... ПРАЙМ, 24.06.2023
нефть, энергетика, регионы, экономика, новости, рф, воронеж, нефтебаза, пожар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. На нефтебазе в Воронеже произошла разгерметизация одного резервуара с авиационным топливом, на место прибыл пожарный поезд, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Ранее Гусев сообщал о разгерметизация двух резервуаров с авиационным топливом по 5 тонн каждый на нефтебазе, где происходит пожар.
"По уточнённым данным речь идёт всё же об одном резервуаре. На место шесть минут назад прибыл пожарный поезд", — написал губернатор в своем телеграм-канале.