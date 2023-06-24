МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. На нефтебазе в Воронеже произошла разгерметизация одного резервуара с авиационным топливом, на место прибыл пожарный поезд, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Ранее Гусев сообщал о разгерметизация двух резервуаров с авиационным топливом по 5 тонн каждый на нефтебазе, где происходит пожар. Пожар на нефтебазе в Воронеже не повлияет на обеспечение региона

"По уточнённым данным речь идёт всё же об одном резервуаре. На место шесть минут назад прибыл пожарный поезд", — написал губернатор в своем телеграм-канале.