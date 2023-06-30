МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Водитель может получить неограниченное количество штрафов за один день, если допущенные им нарушения образуют различные самостоятельные составы административных правонарушений, рассказал агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве Кирилл Данилов.

"Причем при совершении водителем двух и более правонарушений накажут за каждое из них", — отметил он.

Так же в один и тот же день могут назначить наказание и по однородным нарушениям, например, за превышение скорости на разных участках, объяснил юрист.

Человека не могут оштрафовать по одному и тому же нарушению несколько раз в тот же день, если его невозможно устранить на месте: например, за управление без полиса ОСАГО.

"Если при первичном составлении протокола установлен факт нарушения, назначен штраф и представлен срок для устранения нарушения, то при повторном составлении протокола следует предъявить должностному лицу первый протокол и постановление, указав, что вы направляетесь в место устранения нарушения", — сказал адвокат.

Это также необходимо отразить и в новом протоколе, в графе "объяснения и замечания по содержанию протокола", что понадобится для обжалования последующего постановления.

"Если постановление вынес инспектор ГИБДД, жалобу на постановление можно подать вышестоящему должностному лицу — начальнику отдела ГИБДД, сотрудник которого вынес постановление, в вышестоящий орган либо в районный суд по месту рассмотрения дела", — заключил юрист.