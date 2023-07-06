БУДАПЕШТ, 6 июл — ПРАЙМ. Начало строительства пятого и шестого блоков АЭС "Пакш-2" в Венгрии ожидается весной-летом 2024 года, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш. Венгрия рассчитывает на пуск новых блоков АЭС "Пакш" в 2030-2031 годах

"Будущей весной — будущим летом, это реальный срок", — сказал Гуйяш на правительственном брифинге, отвечая на вопрос венгерских СМИ о предполагаемой дате заливки первого бетона для новых блоков АЭС "Пакш".

В среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на стройплощадке начато сооружение противофильтрационной завесы, а в августе ожидается выемка грунта под шестой блок. В госкорпорации "Росатом" пояснили, что это работы первого этапа сооружения новых энергоблоков.

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков.