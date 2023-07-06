БРЮССЕЛЬ, 6 июл — ПРАЙМ. Европарламент утвердил мандат на переговоры по законопроекту об уголовном наказании за нарушение или обход санкций Евросоюза, указывается в коммюнике комитета по гражданским правам ЕП.

"Законопроект вносит общее определение для таких нарушений и минимально допустимое наказание", — говорится в документе.

Это делается для того, чтобы упорядочить наказание за обход ограничений во всех государствах-участниц объединения.

В ЕК сообщили, что преступлениями будет считаться "предоставление средств физическому или юридическому лицу, находящемуся под санкциями, уклонение от замораживания средств, содействие в осуществлении поездок на территорию государства-члена Евросоюза или транзит через его территорию".

Совет ЕС 28 ноября 2022 года утвердил включение обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений в регионе. В декабре того же года ЕК представила директиву: в ней содержатся основные правила, которые определяют преступлений по обходу и нарушению санкций. Еврокомиссия предложила ввести наказание в виде лишения свободы на пять лет для физических лиц и штраф в размере пять процентов от годового оборота для компаний за обход рестрикций. Эту директиву теперь должны утвердить в Совете ЕС и в Европарламенте. После этого решение будет обязательным для исполнения всеми членами Евросоюза.