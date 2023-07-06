МИНСК, 6 июл — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Россию будущим планеты и что ей нужно активнее заявлять о себе. Лукашенко поддержал идею создания банка ШОС

"Россия — это будущее планеты. Все ресурсы здесь", — цитирует его агентство Белта.

Лукашенко отметил, что в стране есть многие прорывные технологии в различных сферах, а по многим направлениям есть компетенции и у Белоруссии.

"Вся наша беда в том, что мы если идем, то очень робко", — заявил он, комментируя идею сопряжения интеграционных форматов ЕАЭС, БРИКС, ШОС и СНГ.

"Нам (участникам интеграционных объединений. — Прим. ред.) надо шевелиться в плане объединения. Если нас растащат — поодиночке разберутся. Беларусь и Россия это поняли", — отметил он.

Глава Белоруссии также подчеркнул, что всегда выступал за многополярное мироустройство.