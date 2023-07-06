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Лукашенко назвал Россию будущим планеты
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Россию будущим планеты и что ей нужно активнее заявлять о себе. "Россия — это будущее планеты. Все ресурсы здесь", — цитирует его... ПРАЙМ, 06.07.2023
новости, в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МИНСК, 6 июл — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Россию будущим планеты и что ей нужно активнее заявлять о себе.
"Россия — это будущее планеты. Все ресурсы здесь", — цитирует его агентство Белта.
Лукашенко отметил, что в стране есть многие прорывные технологии в различных сферах, а по многим направлениям есть компетенции и у Белоруссии.
"Вся наша беда в том, что мы если идем, то очень робко", — заявил он, комментируя идею сопряжения интеграционных форматов ЕАЭС, БРИКС, ШОС и СНГ.
"Нам (участникам интеграционных объединений. — Прим. ред.) надо шевелиться в плане объединения. Если нас растащат — поодиночке разберутся. Беларусь и Россия это поняли", — отметил он.
Глава Белоруссии также подчеркнул, что всегда выступал за многополярное мироустройство.