МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник посетит Екатеринбург с рабочей поездкой, где вместе с коллегами из Белоруссии и Казахстана Романом Головченко и Алиханом Смаиловым планирует принять участие в стратегической сессии международной промышленной выставки "Иннопром-2023", сообщила пресс-служба кабмина.

"Десятого июля в Екатеринбурге Михаил Мишустин вместе с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко и премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым примет участие в главной стратегической сессии "Устойчивое производство. Стратегия обновления" международной промышленной выставки "Иннопром-2023", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в графике председателя правительства также значится встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

В мероприятиях рабочей поездки примут участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров, вице-премьер Алексей Оверчук, министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Международная промышленная выставка "Иннопром" – это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, организованная министерством промышленности и торговли РФ в Екатеринбурге. Около 80% посетителей выставки – профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты с промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий.

"Иннопром" является одной из крупнейших международных торговых площадок и одним из главных инструментов экспорта российской промышленной продукции.