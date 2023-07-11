Il Fatto Quotidiano: Байдену безразлична участь Украины , поскольку на кону стоит судьба США
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Американскому президенту Джо Байдену безразлична судьба Украины, ведь на кону стоит будущее Соединенных Штатов, пишет Il Fatto Quotidiano.
Как полагает автор статьи, американская элита осознала: ее время истекло, а мир стал многополярным. Однако она пытается отсрочить финал империи при помощи конфликта на Украине.
Издание напомнило о словах главы ЦРУ Уильяма Бернса о том, что США больше не могут претендовать на главенство в мире. Это, как полагает колумнист, показывает: большинство политиков принимают реальное положение вещей и в то же время они делятся на два лагеря. Одни из них поддерживают Байдена, считая, что крах можно тормозить при помощи продолжающейся Европы с Россией, Китаем и другими странами. Эта часть политиков готова использовать доллар, санкции и военные силы в качестве инструмента принуждения, чтобы показать американское превосходство всем.
Другая группа, к которой относятся неоизоляционисты, как экс-президент США Дональд Трамп. По их мнению, причиной упадка Америки стал иностранный экспансионизм, войны и долги, в которые страна влезает из-за боевых действий. Поэтому, по их мнению, стране нужно защищать свои интересы и восстанавливать собственную инфраструктуру и производственный аппарат, а также перестать платить за безопасность союзников, которые стали богаче ее.
"Эти люди не выступают принципиально против вооруженных интервенций за рубежом. Если речь идет о том, чтобы путем применения силы получить большую выгоду за счет страны, обладающей стратегическими ресурсами, например, Венесуэлы, или нанести ущерб интересам конкурирующей державы, такой как Китай, то почему бы и нет?" — говорится в статье.
Эта группа считает, важно не тратить деньги на авантюры без немедленной отдачи. Лучше все, как полагает эта группа политиков, — сосредоточиться на наиболее опасных угрозах, которые исходят не от России, а от конкурирующей и стремительно восходящей державы.
https://1prime.ru/News/20230711/841051055.html