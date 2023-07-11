МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Американскому президенту Джо Байдену безразлична судьба Украины, ведь на кону стоит будущее Соединенных Штатов, пишет Il Fatto Quotidiano. Счетпалата США сообщила, сколько Вашингтон потратили на безопасность Европы

Как полагает автор статьи, американская элита осознала: ее время истекло, а мир стал многополярным. Однако она пытается отсрочить финал империи при помощи конфликта на Украине.

Издание напомнило о словах главы ЦРУ Уильяма Бернса о том, что США больше не могут претендовать на главенство в мире. Это, как полагает колумнист, показывает: большинство политиков принимают реальное положение вещей и в то же время они делятся на два лагеря. Одни из них поддерживают Байдена, считая, что крах можно тормозить при помощи продолжающейся Европы с Россией, Китаем и другими странами. Эта часть политиков готова использовать доллар, санкции и военные силы в качестве инструмента принуждения, чтобы показать американское превосходство всем.

Другая группа, к которой относятся неоизоляционисты, как экс-президент США Дональд Трамп. По их мнению, причиной упадка Америки стал иностранный экспансионизм, войны и долги, в которые страна влезает из-за боевых действий. Поэтому, по их мнению, стране нужно защищать свои интересы и восстанавливать собственную инфраструктуру и производственный аппарат, а также перестать платить за безопасность союзников, которые стали богаче ее. "А весь мир наблюдает". Экс-агент ЦРУ разоблачил ложь США

"Эти люди не выступают принципиально против вооруженных интервенций за рубежом. Если речь идет о том, чтобы путем применения силы получить большую выгоду за счет страны, обладающей стратегическими ресурсами, например, Венесуэлы, или нанести ущерб интересам конкурирующей державы, такой как Китай, то почему бы и нет?" — говорится в статье.

Эта группа считает, важно не тратить деньги на авантюры без немедленной отдачи. Лучше все, как полагает эта группа политиков, — сосредоточиться на наиболее опасных угрозах, которые исходят не от России, а от конкурирующей и стремительно восходящей державы.

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