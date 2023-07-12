В Киргизии запретили рекламу энергетических напитков
Президент Киргизии Жапаров ввел запрет на рекламу энергетических напитков в стране
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БИШКЕК, 12 июл — ПРАЙМ. Президент Киргизии Садыр Жапаров ввел запрет на рекламу в стране энергетических напитков, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства экономики и коммерции республики.
"Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым… подписан закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в закон Кыргызской Республики "О рекламе". Данным законом вводится запрет на рекламу энергетических напитков", — заявил представитель пресс-службы.
Согласно информации минэкономики, энергетические напитки содержат стимулирующие компоненты, такие как сахар, кофеин, гуарана, таурин и женьшень. Риск для здоровья, в основном, обусловлен высоким содержанием сахара и кофеина. Некоторые из энергетиков содержат до 100 мг кофеина в одной порции, что в восемь раз больше, чем обычная порция кофе (12 мг).
С течением времени частое употребление энергетиков способно привести к развитию сахарного диабета и болезней сердечно-сосудистой систем
https://1prime.ru/News/20230712/841063362.html
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