БИШКЕК, 12 июл — ПРАЙМ. Президент Киргизии Садыр Жапаров ввел запрет на рекламу в стране энергетических напитков, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства экономики и коммерции республики. Российские рестораны пока не повышали цен на импортный алкоголь

"Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым… подписан закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в закон Кыргызской Республики "О рекламе". Данным законом вводится запрет на рекламу энергетических напитков", — заявил представитель пресс-службы.

Согласно информации минэкономики, энергетические напитки содержат стимулирующие компоненты, такие как сахар, кофеин, гуарана, таурин и женьшень. Риск для здоровья, в основном, обусловлен высоким содержанием сахара и кофеина. Некоторые из энергетиков содержат до 100 мг кофеина в одной порции, что в восемь раз больше, чем обычная порция кофе (12 мг).

С течением времени частое употребление энергетиков способно привести к развитию сахарного диабета и болезней сердечно-сосудистой систем