МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Рост мировых цен на нефть и сокращение дисконта Urals к Brent могут до осени укрепить отечественную валюту до 88 рублей за доллар и 95 рублей за евро, сказала РИА Новости ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Нефть слабо дорожает в ходе торгов среды

"Дисконт Urals к Brent с июля текущего года должен заметно уменьшиться, и это должно оказывать позитивное влияние на отпускные цены Urals и на доходы экспортеров. Кроме того, добровольное сокращение добычи нефти Россией и Саудовской Аравией уже оказывает положительное влияние на рост цены на нефть, так что как минимум у российских нефтяников в третьем квартале валютная выручка должна быть больше. Соответственно… доллар еще до осени, на наш взгляд, может снизиться до 88 рублей, а евро – до 95 рублей", — объяснила аналитик.

Начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев также ожидает, что сокращение дисконта Urals к Brent и рост нефтяных котировок поддержат рубль. Еще одним фактором укрепления отечественной валюты эксперт считает перевод расчетов за поставки нефти в Индию на юани, способствующий росту предложения валюты на внутреннем рынке.

"Во второй половине года ожидается усиление дефицита нефти в мире — в частности, Минэнерго США вчера понизило свои прогнозы по добыче в текущем году и повысило ожидания по росту спроса на нефть. На этом фоне у нефтяных цен сохраняется потенциал к росту, что поддержит восстановление российского экспорта. Увеличение торгового профицита РФ должно оказать поддержку рублю…", — добавил старший аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев.