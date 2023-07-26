МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении на 24 июля ускорилась до 4,19% с 3,86% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Недельная инфляция в России с 18 по 24 июля ускорилась до 0,23 процентов

"На неделе с 18 по 24 июля 2023 года на потребительском рынке цены выросли на 0,23%. Год к году инфляция составила 4,19%", — говорится в документе.

На минувшей неделе Центробанк в своем релизе по итогам совета директоров по ставке писал, что на 17 июля годовой темп прироста потребительских цен составил 3,6%. Эти оценки несколько расходятся с оценками Минэкономразвития — 3,86% на ту же дату. В публикации в среду в документе министерства есть разъяснение: "в целях исключения погрешности из-за расхождений недельных и месячных данных, для расчета годовой инфляции в 2023 году используется среднесуточный прирост в соответствующем месяце прошлого года".

Исходя из данных министерства, инфляция в годовом выражении превысила таргет ЦБ в 4% впервые с конца марта текущего года. В секторе продовольственных товаров цены выросли на 0,18% на фоне подорожания плодоовощной продукции. При этом на остальные продукты питания сохранился умеренный рост цен, указали в министерстве.

"В сегменте непродовольственных товаров инфляция составила 0,41% на фоне удорожания легковых автомобилей, электро- и бытовых приборов, а также строительных материалов. Сдерживающее влияние на инфляцию оказало замедление роста цен в секторе услуг (0,12%), где снизились темпы удорожания авиабилетов на внутренние рейсы", — добавили в Минэкономразвития. В Минэкономразвития оценили решение Банка России по ставке

Прогноз министерства экономического развития исходит из того, что инфляция в 2023 году составит 5,3%.