МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось 8-й месяц подряд, тогда как число газовых установок выросло впервые за три месяца. Об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes. Мировые цены на нефть уменьшаются

На отчетной неделе число нефтяных и газовых буровых установок сократилось третью неделю подряд.

Совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок на неделе 22-28 июля сократилось на 5 единиц, до 664 единиц, минимума с марта 2022 года.

Таким образом, совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок на отчетной неделе сократилось на 103 единицы, или 13%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США упало на 1 единицу, до минимума с марта 2022 года 529 единиц, в то время как число газовых установок сократилось на 3 единицы и составило 128 единиц.

По итогам этого месяца число нефтяных и газовых буровых установок сократилось на 10 единиц, продемонстрировав самое небольшое снижение за три месяца.

В июле число нефтяных буровых установок сократилось на 16 единиц. Показатель упал по итогам восьмого месяца подряд впервые с ноября 2019 года, когда компании сократили число буровых установок по итогам 12 месяцев подряд.

Между тем число газовых буровых установок в июле увеличилось на 4 единицы, продемонстрировав месячный рост впервые за три месяца.