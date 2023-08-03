МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Решение об индексации утилизационного сбора на автомобили является результатом общей дискуссии, заявил президент России Владимир Путин. Поставки автомобилей в Россию из Китая впервые превысили миллиард долларов

Глава государства в четверг встретился с руководителями отдельных предприятий обрабатывающей промышленности. Один из участников мероприятия выразил благодарность за своевременно принятые решения об индексации утилизационного сбора на автомобили.

"Это результат дискуссии общей", — ответил Путин.

Утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы проиндексирован в РФ с 1 августа. Ставка выросла в среднем в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили (в зависимости от объема двигателя). При этом высоко локализированные автопроизводители РФ, у которых заключен специальный инвестиционный контракт (СПИК), имеют право на промышленные субсидии. В отрасли их принято считать компенсацией утильсбора.