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Путин прокомментировал индексацию утилизационного сбора на автомобили
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Решение об индексации утилизационного сбора на автомобили является результатом общей дискуссии, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в четверг встретился с... ПРАЙМ, 03.08.2023
новости, авто, бизнес, владимир путин, авто, утилизационный сбор
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Решение об индексации утилизационного сбора на автомобили является результатом общей дискуссии, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в четверг встретился с руководителями отдельных предприятий обрабатывающей промышленности. Один из участников мероприятия выразил благодарность за своевременно принятые решения об индексации утилизационного сбора на автомобили.
"Это результат дискуссии общей", — ответил Путин.
Утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы проиндексирован в РФ с 1 августа. Ставка выросла в среднем в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили (в зависимости от объема двигателя). При этом высоко локализированные автопроизводители РФ, у которых заключен специальный инвестиционный контракт (СПИК), имеют право на промышленные субсидии. В отрасли их принято считать компенсацией утильсбора.