МЭР: российская экономика компенсировала спад и показала прирост к 2021 году
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Российская экономика не только компенсировала спад второго квартала прошлого года, но и показала прирост к уровню двухлетней давности, заявила журналистам замминистра экономического развития РФ Полина Крючкова.
"Российская экономика не только компенсировала спад второго квартала прошлого года, но и показала прирост к уровню двухлетней давности. Основными драйверами роста выступили отрасли реального сектора, прежде всего, обрабатывающая промышленность, где выпуск во втором квартале 2023 года вырос на 11,3%. Основной вклад в улучшение показателей внесли машиностроительный и металлургический комплексы, при этом рост отмечался практически по всем отраслям", — сообщила она.
Крючкова отмечает, что устойчивый рост, как и в прошлом году, сохранили строительный сектор и сельское хозяйство (+9,8% и +2,9% соответственно). Высокими темпами восстанавливается оптовая торговля (+12,5%). При этом в экономике сохраняется и высокая инвестиционная активность.
По словам замминистра, этому способствовали оперативно выработанный широкий спектр мер поддержки со стороны правительства — поддержка импортозамещения, снижение административной нагрузки, налоговые преференции, льготные кредиты, а также проактивная позиция бизнеса по перенастройке своих торговых связей.
Помимо этого, стабильная ситуация на рынке труда и связанный с этим рост реальных денежных доходов населения положительно сказались на темпах восстановления потребительского спроса – суммарный оборот розничной торговли, платных услуг населению и общественного питания во втором квартале 2023 года вырос на 8,3%, превысив уровень двухлетней давности, уточнила Крючкова.
Ранее в пятницу Росстат представил предварительную оценку роста экономики РФ за второй квартал 2023 года — в годовом выражении рост ВВП составил 4,9% после снижения на 1,8% в первом квартале 2023 года.
https://1prime.ru/News/20230811/841410300.html