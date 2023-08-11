МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Российская экономика не только компенсировала спад второго квартала прошлого года, но и показала прирост к уровню двухлетней давности, заявила журналистам замминистра экономического развития РФ Полина Крючкова. Рост ВВП России ускорился во втором квартале текущего года

"Российская экономика не только компенсировала спад второго квартала прошлого года, но и показала прирост к уровню двухлетней давности. Основными драйверами роста выступили отрасли реального сектора, прежде всего, обрабатывающая промышленность, где выпуск во втором квартале 2023 года вырос на 11,3%. Основной вклад в улучшение показателей внесли машиностроительный и металлургический комплексы, при этом рост отмечался практически по всем отраслям", — сообщила она.

Крючкова отмечает, что устойчивый рост, как и в прошлом году, сохранили строительный сектор и сельское хозяйство (+9,8% и +2,9% соответственно). Высокими темпами восстанавливается оптовая торговля (+12,5%). При этом в экономике сохраняется и высокая инвестиционная активность.

По словам замминистра, этому способствовали оперативно выработанный широкий спектр мер поддержки со стороны правительства — поддержка импортозамещения, снижение административной нагрузки, налоговые преференции, льготные кредиты, а также проактивная позиция бизнеса по перенастройке своих торговых связей.

Помимо этого, стабильная ситуация на рынке труда и связанный с этим рост реальных денежных доходов населения положительно сказались на темпах восстановления потребительского спроса – суммарный оборот розничной торговли, платных услуг населению и общественного питания во втором квартале 2023 года вырос на 8,3%, превысив уровень двухлетней давности, уточнила Крючкова.

Ранее в пятницу Росстат представил предварительную оценку роста экономики РФ за второй квартал 2023 года — в годовом выражении рост ВВП составил 4,9% после снижения на 1,8% в первом квартале 2023 года.