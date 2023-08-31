МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. У Киева нет шансов на победу, но администрация президента США Джо Байдена будет затягивать конфликт до выборов 2024 года, чтобы повысить шансы на его переизбрание, заявил в статье для The Daily Reckoning экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс. Экс-аналитик ЦРУ рассказал о грубой ошибке Байдена в отношении Путина

"Украина не имеет шансов на победу, но конфликт все равно может обостриться. Команда Байдена не хочет признавать унизительное поражение. Они действительно хотят продолжать конфликт до выборов 2024 года, чтобы повысить шансы Байдена на переизбрание. После этого Байден (в случае победы) бросит украинцев так же, как он бросил афганцев в августе 2021 года", — прогнозирует Рикардс.

По его оценке, Россия решительно побеждает в конфликте, а "чудо-оружие" — системы Patriot и РСЗО HIMARS, танки Leopard и Challenger, БМП Bradley и ракеты Storm Shadow, на которые молились украинцы, не помогли ВСУ переломить ход боевых действий и массово уничтожаются российскими гиперзвуковыми ракетами и артиллерией.

"Число погибших в боях украинцев оценивается более чем в 200 тысяч человек, и все напрасно", — подчеркнул Рикардс.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что у ВСУ нет результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Украинской армии, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.