2023-09-01T16:04:48+03:00
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Число нефтегазовых буровых установок в мире за август снизилось
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Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за август уменьшилось на 32, или на 1,8%, до 1788, свидетельствуют данные американской нефтегазовой... ПРАЙМ, 01.09.2023
нефть, энергетика, новости, газ, мир, сша, канада, буровые установки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за август уменьшилось на 32, или на 1,8%, до 1788, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.
В годовом выражении количество действующих буровых сократилось на 37, или на 2%.
В США, согласно данным компании, показатель снизился за месяц на 26, до 647 агрегатов, в Канаде число буровых установок выросло на три — до 189 единиц.
Количество буровых установок в Европе снизилось на три, до 121. На Ближнем Востоке показатель опустился на пять, до 329 установок. В Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель уменьшился на четыре — до 220, в Африке — вырос на семь, до 109. В Латинской Америке число установок опустилось на четыре — до 173.
Компания Baker Hughes с 1944 года предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок во всем мире.