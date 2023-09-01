МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за август уменьшилось на 32, или на 1,8%, до 1788, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. В США в августе сократилось число нефтегазовых буровых установок

В годовом выражении количество действующих буровых сократилось на 37, или на 2%.

В США, согласно данным компании, показатель снизился за месяц на 26, до 647 агрегатов, в Канаде число буровых установок выросло на три — до 189 единиц.

Количество буровых установок в Европе снизилось на три, до 121. На Ближнем Востоке показатель опустился на пять, до 329 установок. В Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель уменьшился на четыре — до 220, в Африке — вырос на семь, до 109. В Латинской Америке число установок опустилось на четыре — до 173.

Компания Baker Hughes с 1944 года предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок во всем мире.